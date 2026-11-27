Foto știrea ta | O stradă din Teiuș arată ca după război! Zeci de gropi dau bătăi de cap locuitorilor: ,,Mi-am dat casa cu tencuială decorativă, iar acum este toată stropită”
O stradă din Teiuș arată ca după război! Zeci de gropi dau bătăi de cap locuitorilor: ,,Mi-am dat casa cu tencuială decorativă, iar acum este toată stropită”
O stradă din Teiuș arată ca după război, iar zecile de gropi le dau bătăi de cap locuitorilor din zonă. Un bărbat a explicat pentru ziariștii de la ziarulunirea.ro că este inadmisibil ca, în anul 2026, administrația locală să nu rezolve problema, în condițiile în care drumul este ,,deplorabil”.
Mai exact, este vorba despre strada Parcul Mihai Viteazul, care, potrivit bărbatului, are o lungime de aproximativ 300 de metri și se află într-o stare impracticabilă.
„Copiii noștri pleacă dimineața la școală și nu au unde să calce”
Una dintre principalele probleme este reprezentată de condițiile în care copiii sunt nevoiți să meargă la școală, fiind expuși noroiului și gropilor de pe stradă.
„Copiii noștri pleacă dimineața la școală și nu au unde să calce. Nu se poate ca, în secolul acesta, să arate așa o stradă”, a transmis bărbatul, care susține că aceasta ar fi singura stradă din Teiuș aflată într-o asemenea stare.
„Eu mi-am dat casa cu tencuială decorativă, iar acum este toată stropită”
Mai mult, acesta a povestit că și-a renovat casa și a aplicat tencuială decorativă, însă fațada a ajuns să fie stropită cu noroiul de pe stradă. Bărbatul spune că nici măcar nu știe dacă petele vor mai putea fi îndepărtate.
„Eu mi-am dat casa cu tencuială decorativă, iar acum este toată stropită. Nu știu dacă va mai ieși murdăria. Și nu doar casa mea este în această situație”, a mai spus acesta.
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