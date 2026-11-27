Program OFICIAL de 1 Decembrie 2026, Ziua Națională, la Alba Iulia: Când sunt programate evenimentele aniversare
Program OFICIAL de 1 Decembrie 2026, Ziua Națională, la Alba Iulia: Când sunt programate evenimentele aniversare
Organizatorii au comunicat în după amiaza zilei de vineri, 27 noiembrie 2026, programul oficial detaliat al manifestărilor de la Alba Iulia dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României.
Sâmbătă, 28 noiembrie 2026
11:00–20:00 – Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porților Deschise la Sediul Administrativ al Județului Alba
Standuri de edituri, expoziții și lansări de carte
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
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14:30 – Ceramica glazurată romană din Dacia, autor Dan George Anghel, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2026. Prezintă: dr. George Bounegru.
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15:30 – Muntele de aur. Legende și povești din Munții Apuseni, autor Alexandru Mitru, Editura Vasiliana, Iași, 2026. Prezintă: istoric dr. Claudiu Purdea. Lectură: „Cu copiii la povești”.
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16:30 – Cooperarea judiciară internațională pentru salvgardarea patrimoniului cultural – Expertul în serviciul valorilor culturale ale umanității, coordonator Augustin Lazăr, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2026. Prezintă: prof. univ. dr. Augustin Lazăr și CS dr. Claudiu Purdea.
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17:30 – Darius Hulea. Texturi, expresii și impresii artistice, album de artă, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2026. Prezintă autorii textelor: conf. univ. dr. habil. Bogdan Iacob și Doina Hendre Biro, doctor în istorie și expert în conservare.
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18:30 – Masa care unește. Povești dimprejur și întâmplarea unui record, autor Alexa Vîlcan, Editura Actual, Cluj-Napoca, 2026. Prezintă: Daniela Stoia.
12:00 – Cina Regelui Bubu
Spectacol-premieră de teatru pentru întreaga familie
Scenariul, regia și scenografia: Radu Dinulescu
Durata: 50 de minute. Acces liber.
Sala Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
17:00 – Baltagul
Spectacol de teatru prezentat de Ateneul Național din Iași, cu Maia Morgenstern, în regia lui Toma Hogea.
Acces liber, pe bază de invitație.
Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia
19:00 – Deschiderea Târgului de Crăciun
Aprinderea iluminatului de sărbători
Piața Cetății
19:05 – Gașca Zurli
Spectacol pentru copii
Piața Cetății
19:30 – Între tradițional și modern, de Ziua Națională a României
Vernisajul expozițiilor:
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Iarna în satul românesc – expoziție de artă fotografică cu tematică etnografică;
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Chipuri de Ziua Națională – expoziție de portret fotografic dedicată Zilei Naționale a României;
-
Artă și design de Crăciun – expoziție de artă decorativă, design și creații unicat.
Recital extraordinar: Vlad Miriță și Alexandru Burcă (pian)
Depozitul de Ceramică Veche
Duminică, 29 noiembrie 2026
11:00–20:00 – Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porților Deschise la Sediul Administrativ al Județului Alba
Standuri de edituri, expoziții și lansări de carte
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
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14:00 – Ceremonialul nupțial. Abordare interetnică, autoare Bianca Șușman și Anamaria Bodoczi, Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. Prezintă: conf. univ. dr. Georgeta Orian. Participă: Grupul folcloric „Doina Mureșului” Ciugud și Taraful „Piros Pántlikás” Lopadea Nouă.
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15:00 – O crăiță în roua dimineții, autoare Sonia Elvireanu, Editura Ars Longa, Iași, 2026. Prezintă: Tudor Goția.
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16:00 – Musafirul îndelung așteptat. Antologie de proză scurtă, autor Cornel Nistea, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2026. Prezintă: Sonia Elvireanu.
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17:00 – Poeme. Antologie de autor 1980–2026, autor Aurel Pantea, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2026. Prezintă: Al. Cistelecan, Cornel Nistea și Vasile George Dâncu.
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17:30 – Jockey Club Român. Tradiția continuă, proiecție de film, regizor Trevor Poots.
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18:30 – Sper că m-ai uitat. O selecție poetică 1999–2019, autor Flaviu Predescu, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2026. Prezintă: Vasile George Dâncu.
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19:30 – Poeme din munți. Antologie de autor: 1982–2023, autor Dumitru Mălin, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2026. Prezintă: Vasile George Dâncu.
16:00–19:00 – Revista de front
Expoziții interactive dedicate Primului și celui de-al Doilea Război Mondial
Sediul Administrativ al Județului Alba, spațiile expoziționale de la Poarta a III-a
17:30 – Turneul Național de Educație Istorică
Proiecții de filme documentare cu tematică istorică și culturală
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
18:00 – Enescu: Rapsodia Română și Universul său
Concert multisenzorial
Acces liber, pe bază de invitație.
Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia
18:00 – Daniel Avram & Școala de folk a Palatului Copiilor Alba Iulia
Concert
Piața Cetății
19:00 – Narcisa Suciu
Concert
Piața Cetății
Luni, 30 noiembrie 2026
09:30 – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuia lui Ion I.C. Brătianu
10:00–19:00 – Revista de front
Expoziții interactive dedicate Primului și celui de-al Doilea Război Mondial
Sediul Administrativ al Județului Alba, spațiile expoziționale de la Poarta a III-a
10:15 – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuia lui Iuliu Maniu
11:00 – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuia lui Mihai Viteazul
11:00–20:00 – Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porților Deschise la Sediul Administrativ al Județului Alba
Standuri de edituri, expoziții și lansări de carte
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
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11:00 – Palace of the Transylvanian Princes. Secrets of a recovered legacy, autor Marius Cosmeanu, Editura Palatul Principilor Transilvaniei, Alba Iulia, 2026. Prezintă: istoric Mihai Kovács.
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11:20 – Iancu de Hunedoara, erou al cruciadei târzii / Hunyadi János, a kései keresztes hadjáratok hőse, autor Liviu Cîmpeanu, Editura Palatul Principilor Transilvaniei, Alba Iulia, 2026. Prezintă: istoric Mihai Kovács.
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11:40 – Autoritatea episcopului latin în Transilvania la sfârșitul Evului Mediu (1472–1527), autor Mihai Kovács, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2026. Prezintă: istoric Mihai Kovács.
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12:00 – Lansarea cataloagelor expozițiilor Câmpuri. Crinela Antonescu, autoare Daniela Burnete; Culoarea credinței. Icoane pictate pe sticlă de Emilia Nicolaescu, autori Ana Dumitran și Iulian Florea; Justinian Scărlătescu. ARHE’, autori Ana Dumitran și Ioan Oprea. Editura Mega, Cluj-Napoca, și Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Prezintă: dr. Ana Dumitran.
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12:30 – Early Modern Icons from Maramureș / Icoane maramureșene din perioada modernă timpurie, autori Alexandru Baboș, Roksolana Kosiv, Mihai Covaci și Ana Dumitran, Editura Mega, Cluj-Napoca, și Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 2026. Prezintă: dr. Ana Dumitran.
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13:00 – Balada populară în zona folclorică Alba, autoare Marinela Baba, Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. Prezintă: conf. univ. dr. Georgeta Orian. Participă rapsozii populari Maria Dulău din Biia și Ana Groza din Daia Română.
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13:30 – Alba Etnografică – unicul județ din România cu cel puțin o expoziție etnografică în fiecare comună, Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. Prezintă: conf. univ. dr. Georgeta Orian.
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14:00 – Dr. Ioan Coltor. Cuvinte de lămurire. Editoriale publicate în revista „Cultura Creștină” de la Blaj (1911–1926), editori Iulius Mihu și Anton Rus, Editura Curs, Cluj-Napoca, 2026. Prezintă: conf. univ. dr. Marcela Ciortea și ec. Iulius Mihu.
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15:00 – Ion Agârbiceanu și satul natal, autoare Maria Roman, editor Daria Bârsan, Editura Eikon, București, 2026. Prezintă: conf. univ. dr. Marcela Ciortea și Daria Bârsan.
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16:00 – Jocul călușarilor din județul Alba – folclor muzical-coregrafic, autor Viorel Nistor, Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. Prezintă: conf. univ. dr. Georgeta Orian. Participă vătaful de călușeri Cristian Albu – Ansamblul Folcloric „Vințana” Vințu de Jos.
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17:00 – De la folclor la jazz – rădăcini și improvizație. Concert susținut de Laura Orian, Cristian Alexievici și Aurelian Trif.
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18:00 – Fotografia ca document lingvistic în proiectul Atlasului Lingvistic Român – mărturii de cultură și civilizație românească interbelică, autori Gabriela Violeta Adam, Cosmina-Maria Berindei, Rozalia Colciar, Federica Cugno, Roberto Merlo, Maria Pia Villavechia și Veronica Ana Vlasin, Editura Hapax Editore. Prezintă: CS II dr. Cosmina-Maria Berindei – Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”.
11:30 – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuile Regelui Ferdinand I și Reginei Maria
12:00 – Arborarea Drapelului Național al României
Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării
12:20 – Decernarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”
General de brigadă Nicolae-Gabriel Oros
Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării
13:00 – Decernarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”
Dragomir Vlonga
Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Transilvania
17:00 – Veșnică recunoștință oamenilor Unirii!
Ceremonie de luminație pe Aleea Unioniștilor
Aleea Unioniștilor din Cetatea Alba Carolina
18:00 – Generația de mâine cântă România
Voci tinere și artiști îndrăgiți, împreună de Ziua Națională a României
Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia
18:00 – CARGO, RIFF, HARA
Concerte
Piața Cetății
18:30 – Veșnică recunoștință oamenilor Unirii!
Ceremonii de pomenire și luminație la mormintele lui Ion Arion, Samoilă Mârza, Florian Medrea, Dominic Medrea, Camil Velican și Aurel Sava
Cimitirul Maieri
Marți, 1 Decembrie 2026
10:00–19:00 – Revista de front
Expoziții interactive dedicate Primului și celui de-al Doilea Război Mondial
Sediul Administrativ al Județului Alba, spațiile expoziționale de la Poarta a III-a
11:00 – Marea Adunare Națională
Reconstituire istorică
Esplanada Sălii Unirii, Piața Cetății Alba Carolina
11:00–20:00 – Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porților Deschise la Sediul Administrativ al Județului Alba
Standuri de edituri, expoziții și lansări de carte
Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba
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12:00 – Horea. Procesul și martiriul, autor Ioan Fruma. Ediție, argument, studiu introductiv, note și glosar: Mircea-Gheorghe Abrudan, Editura Școala Ardeleană. Prezintă: istoric dr. Tudor Roșu.
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16:00 – Publicațiile bibliotecii: Viața bibliotecii, Metodica, Verbum, Povești de noapte bună. Elena Pogan. Recuperări – documentar dedicat tulnicăresei Elena Pogan, la 100 de ani de la naștere. Prezintă: prof. univ. dr. Ilie Moise și Daniela Floroian.
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17:00 – Lansări de carte: Câlnic – Cetatea nobiliară și Biserica Evanghelică: parte a sitului UNESCO „Sate cu biserici fortificate din Transilvania”, autoare Maria Crîngaci Țiplic și Ana Dumitran; „Dacii trăiau aninați de munți”. Cetatea dacică de la Căpâlna (jud. Alba): un monument din patrimoniul mondial UNESCO, autori Aurel Rustoiu, Andreea Drăgan și Adrian-Cătălin Căsălean; Frontierele Imperiului Roman – Dacia: județul Alba, autoare Anca Timofan; Peisajul cultural minier Roșia Montană: monument al patrimoniului mondial UNESCO, autor Radu Ota. Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 2026.
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18:00 – Prezentarea publicațiilor Apulum – Series Archaeologica et Anthropologica, LXIII, 2026; Apulum – Series Historia & Patrimonium, LXIII, 2026; Museikon. A Journal of Religious Art and Culture Supplement – 2026: The Manufactory of Old French Psalters, autori Vladimir Agrigoroaei și Alessia Chapel, cu contribuția Patriziei Lendinara, a lui Clive Sneddon și a Dorotheei Sneddon. Prezintă: dr. Ana Dumitran.
12:00 – Te Deum
Catedrala Încoronării
Spectacol de artificii de zi
Esplanada Catedralei Încoronării
13:00 – Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și rugăciune de mulțumire
Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.
Monumentul Unirii
13:00 – Noi suntem români
Ceai, muzică și poezie, alături de Adrian Sărmășan, Daniel Avram, Gino, Vali Șerban și prietenii
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
13:30 – Drumul Memoriei INVICTUS
Primirea ștafetei INVICTUS – drumul recunoștinței
Monumentul Unirii
14:30 – Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României
Bulevardul 1 Decembrie 1918
16:00 – Alba unește România
Spectacol folcloric extraordinar, dedicat Zilei Naționale a României
Participă: Nicolae Furdui-Iancu, Tudor Furdui-Iancu și Grupul Instrumental „Crai Nou” din Alba Iulia, Veta Biriș, Ionuț Fulea, Paula Hriscu, Leontina Fărcaș, Ilie Medrea, Anca Branea, Ancuța Matei-Olar, Vasile Balogh, Grațiela Blaga, Cristina Todor, Maria Uțiu, Roxana Reche, Nicolae Plută, Dorina Narița, Floricica Moga, Ioana Ciorea, Marinela Baba, Bianca Șușman, Alexandra Băcilă, Gheorghița Nicolae (Oltenia), Anda Horoba (Maramureș), Beatrice Băndoiu (Oltenia), Elena Nistor (Dobrogea), Roxana Bădescu (Muntenia), Karla Ursu (Moldova).
Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” din Târgu Mureș, dirijor Zoly Bambo, soliști Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Livia Sorlea și Ionela Moruțan; Ansamblul Folcloric „Doina Aiudului” Aiud, coregraf Nicolae Moldovan; Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, dirijor Adrian Buta; Grupul vocal tradițional „Muguri de Tezaur”; Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor” din Blaj; Ansamblul Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal.
Piața Cetății
17:00 – Caleidoscopul Unirii
Reprezentații de reconstituire istorică
Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan
18:00 – Sub semnul Unirii – Croitoru String Virtuosi
Concert de muzică clasică românească, susținut de Gabriel Croitoru, Simina Croitoru și Croitoru String Virtuosi
Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia
19:00 – Retragere cu torțe
Traseu: Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan – pietonala Mihai Viteazul – Monumentul Unirii
20:30 – La mulți ani, România!
Spectacol de artificii
Piața Cetății Alba Carolina
Accesul la toate evenimentele este gratuit, în limita locurilor disponibile.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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