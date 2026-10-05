Foto știrea ta | Gunoaie împrăștiate lângă coșurile de gunoi din zona Kaufland, Cetate: „Asta este ceea ce rămâne după tineretul albaiulian după o noapte de weekend”

Gunoaie împrăștiate lângă coșurile de gunoi din zona Kaufland, Cetate: „Asta este ceea ce rămâne după tineretul albaiulian după o noapte de weekend”

Mai multe deșeuri lăsate în apropierea coșurilor de gunoi din parcarea Kaufland, din zona Cetate a municipiului Alba Iulia, au fost fotografiate de o persoană, imaginile fiind ulterior publicate într-un grup destinat locuitorilor orașului.

Potrivit persoanei care a făcut publice fotografiile, lângă coșurile de gunoi au fost abandonate mai multe pungi și ambalaje, printre care și deșeuri provenite de la McDonald’s.

O parte dintre acestea s-au răsturnat, iar resturile s-au împrăștiat în jurul coșurilor

,,Asta este ceea ce rămâne după tineretul albaiulian în parcarea de la Kaufland, cetate, după o noapte de weekend: o grămadă de mizerie împrăștiată pe lângă coșurile de gunoi din zonă. McDonald’s, jeg și resturi aruncate peste tot.”, a scris persoana anonimă pe o rețea de socializare.

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