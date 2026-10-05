Sport

Foto | Sportivii din Alba, rezultate de excepție la Cupa României 2026 la Taekwondo WT – proba olimpică Kyorugi: Lista laureaților

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Sportivii din Alba, rezultate de excepție la Cupa României 2026 la Taekwondo WT – proba olimpică Kyorugi: Lista laureaților

Sportivii din Alba au obținut rezultate de excepție la Cupa României 2026 la Taekwondo WT – proba olimpică Kyorugi.

Petrecerea Divorțaților

Competiția s-a desfășurat în perioada 2-4 octombrie 2026 la Miercurea Ciuc.

Iată clasările sportivilor din Alba:

*Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia

Boloage Alecsandru -Loc 1 – Juniori -63 kg,  Loc 1-Seniori -63 kg

Ciontea Bianca – Loc 1 Cadeți -33 kg

Jelea Eduard – Loc 3 -45 kg

Grapa Andrei – Mențiune -63 kg

Popa Andrei – Mențiune -55 kg

*Clubul Sportiv Revoluțion Academy Alba Iulia

Lupu Geanina – Locul 1 – Copii 2 +25 kg

Hăbuc Iulian – Locul 1 – Copii 2 +25 kg

Palanciuc Iris – Locul 2 – Cadeți -55 kg

Ciontea Cristina – Locul 2 – Copii 1 -25 kg

Morar Andrei – Locul 2 – Copii 1 -40 kg

Popescu Theo – Locul 3 – Copii 2 +25 kg

Băișan Mario – Locul 3 – Copii 1 -40 kg

Petruța Andrei – Locul 3 –  Juniori Mici +40 kg

Palanciuc Tudor – Locul 3 – Juniori Mici -40 kg

Jurj Alesia – Locul 3- Juniori Mici +40 kg

Mincu Vlad- Mențiune

Vîlcu Filip- Mențiune

Țârlea David- Mențiune

Todericiu Karina-Mențiune

Scutaru Sebastian- Mențiune

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto | Alecsandru Boloage (CS Unirea Alba Iulia), două medalii de aur la Cupa României 2026 la Taekwondo WT – proba olimpică Kyorugi

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

5 octombrie 2026

De

Alecsandru Boloage (CS Unirea Alba Iulia), două medalii de aur la Cupa României 2026 la Taekwondo WT – proba olimpică Kyorugi Performanță remarcabilă a sportivului albaiulian Alecsandru Boloage, legitimat la CS Unirea Alba Iulia.  Acesta a cucerit două medalii de aur, la juniori și seniori – 63 kg, la la Cupa României 2026 la Taekwondo […]

Citește mai mult

Sport

Foto | Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia, podium după podium la Memorialul „Ioan Schuster” 2026! Avram Iancu, între performerii competiției de înot la Reșița

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 ore

în

5 octombrie 2026

De

Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia, podium după podium la Memorialul „Ioan Schuster” 2026! Avram Iancu, între performerii competiției de înot la Reșița Peste 70 de înotători din România și Ungaria s-au întrecut, în weekend, la Reșița, în cadrul concursului internațional de înot masters Memorial „Ioan Schuster” 2026. CSM Unirea Alba Iulia a fost […]

Citește mai mult

Sport

Trei jucători din Alba sau cu origini în Alba în lotul pentru meciul România – Suedia: Când va avea loc partida din Liga Națiunilor și pe ce post TV va fi transmisă

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

5 octombrie 2026

De

Trei jucători din Alba sau cu origini în Alba în lotul pentru meciul România – Suedia: Când va avea loc partida din Liga Națiunilor și pe ce post TV va fi transmisă Trei jucători din Alba sau cu origini în Alba se află în lotul anunțat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partida România – Suedia […]

Citește mai mult