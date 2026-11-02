Actualitate

Taloanele de pensie devin mov: În ce județe vor ajunge primele documente în noul format

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

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Taloanele de pensie devin mov: În ce județe vor ajunge primele documente în noul format

Casa Națională de Pensii Publice introduce, începând din luna noiembrie 2026, un nou model de talon de pensie, care va avea culoarea mov.

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Primii beneficiari ai documentelor reconfigurate vor fi pensionarii din județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

Potrivit ministrului Muncii, Florin Manole, noile taloane vin cu o grafică îmbunătățită, oferă informații mai detaliate despre componentele care alcătuiesc suma de plată și includ un cod QR.

Oficialul a transmis că pensionarii din cele patru județe nu trebuie să aibă motive de îngrijorare: documentele în noul format sunt oficiale și sunt tipărite chiar de Casa Națională de Pensii Publice.

foto – cu rol ilustrativ

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