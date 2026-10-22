Albaiulianca Ariana Iosa, un nou abitru din Alba, în programul „Cavalerii Fluierului”
Albaiulianca Ariana Iosa, un nou nume din Alba, în programul „Cavalerii Fluierului”
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CSM Unirea Alba Iulia a urcat pe podium la Liga Elitelor Under 15, după victoria cu Rapid! Formația din Cetatea Marii Uniri a urcat pe podiumul Seriei 2, din play-off-ul Ligii Elitelor Under 15, după victoria externă repurtată cu Rapid Citește și: Foto: CSM Unirea Alba Iulia, calificare în play-off-ul Ligii Elitelor Under 15! Robert […]
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În perioada 23-25 octombrie 2026, la Alba Iulia se desfășoară Campionatul european de Airsoft, cu aproximativ 80 de sportivi din opt țări Aproximativ 80 de sportivi din opt țări vor fi prezenți în perioada 23-25 octombrie, la Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina, la primul Campionat European de Airsoft organizat sub egida European Airsoft […]
Liga 3, Seria 7: Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, derby „de Alba”, vineri | Liderul CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Progresul Pecica | CIL Blaj, derby la Șag
Liga 3, Seria 7: Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, derby „de Alba”, vineri | Liderul CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Progresul Pecica | CIL Blaj, derby la Șag Penultima rundă a turului în Seria 7 a eșalonului terț, propune un derby „de Alba” lângă Drăgana, între Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia. […]
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Alba Iulia, capitala dialogului despre limbă și identitate: 65 de cercetători din 11 țări participă la conferința internațională CLIE-2026
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Primăria Alba Iulia, „bani fără număr” pentru avocat în dosarele exproprierilor la 10 lei/mp de la Parcul Nord, lângă care primarul încearcă să vândă, prin Trifu Imobiliare, un teren cu 100 de euro/mp
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25 octombrie 2026 | Ziua Armatei Române, sărbătorită la Alba Iulia. Alocuțiune, depuneri de coroane, defilarea Gărzii de Onoare și...
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