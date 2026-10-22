Albaiulianca Ariana Iosa, un nou abitru din Alba, în programul „Cavalerii Fluierului”

În perioada 23-25 octombrie 2026, la Alba Iulia se desfășoară Campionatul european de Airsoft, cu aproximativ 80 de sportivi din opt țări Aproximativ 80 de sportivi din opt țări vor fi prezenți în perioada 23-25 octombrie, la Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina, la primul Campionat European de Airsoft organizat sub egida European Airsoft […]