Video | 242 de ani de la izbucnirea Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan: Lansare de carte și marcarea temniței lui Crișan ca loc memorial

242 de ani de la izbucnirea Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan: Lansare de carte și marcarea temniței lui Crișan ca loc memorial

Alba Iulia a găzduit luni, 2 noiembrie 2026, un eveniment dedicat rememorării Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan, desfășurat în cadrul ALBA Dialog Fest. Manifestarea a reunit o lansare de carte și un moment de evocare istorică, marcat prin reconstituirea și evidențierea unui loc memorial important pentru istoria răscoalei.

Programul a debutat, de la ora 11:00, în Sala Unirii, cu lansarea volumului „Horea. Procesul și martiriul”, semnat de Ioan Fruma și publicat în 2026 la Editura Școala Ardeleană. Ediția a fost îngrijită de CȘ II dr. Mircea-Gheorghe Abrudan.

Potrivit informațiilor prezentate de organizatori, lucrarea reprezintă singura apariție editorială în limba română care reunește integral interogatoriile lui Horea, Cloșca și Crișan, oferind cititorilor acces la documente esențiale pentru înțelegerea procesului și a ultimelor momente din viața conducătorilor răscoalei.

Volumul a fost prezentat de Mircea-Gheorghe Abrudan, îngrijitorul ediției, și de Vasile George Dâncu, directorul Editurii Școala Ardeleană. La eveniment au luat cuvântul prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, și Tudor Roșu, reprezentant al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

„Temnița lui Crișan”, marcată ca loc memorial

Un al doilea moment al manifestării a fost programat de la ora 12:30, pe Aleea Castanilor, unde a fost marcat locul memorial „Temnița lui Crișan”. Momentul va fi ]nso’it de o reconstituire istorică menită să readucă în atenția publicului episodul dramatic al detenției lui Crișan. Afișul evenimentului a ilustrat temnița în care se presupune că acesta ar fi fost închis.

Prin cele două momente, manifestarea a adus în prim-plan documente istorice și repere ale memoriei locale, contribuind la păstrarea vie a amintirii celor trei conducători ai Răscoalei din 1784.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Protopopiatul Greco-Catolic Alba Iulia și Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba, alături de alte instituții și asociații culturale locale.

Secțiune Știri sub articolul principal