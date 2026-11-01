Incendiu la acoperișul unei locuințe din Ighiu: Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Ighiu

Un incediu a izbucnit duminică după-masa la acoperișul unei locuințe din Ighiu. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Ighiu.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Ighiu, la ieșirea spre Ighiel.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la acoperișul unei case de locuit. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor si SVSU Ighiu.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal