Liga 4, etapa a 8-a: Voința Stremț, noul lider în Seria 2, după derby-ul adjudecat la Lunca Mureșului! În Seria 1, Sportul Câmpeni rămâne în frunte

În Seria 1, liderul Sportul Câmpeni a trecut un hop important, câștigând la Micești, iar Dacic Blandiana s-a impus în derby-ul formațiilor de pe podium. „Lanterna roșie” Inter Ciugud a spart gheața, după eșecuri pe linie, impunându-se în duelul orgoliilor, cu Limbenii Limba!

În Seria 2, Voința Stremț a urcat în fotoliul de lider, după ce și-a adjudecat dramatic derby-ul rundei, la Lunca Mureșului (prima clasată la ora confruntării)! Oaspeții au revenit de la 0-2 și au dat marea lovitură în ultimele secvențe!

Seria 1: Cuprirom Abrud – Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 3-3 (după 0-2 și 3-2), AFC Micești – Sportul Câmpeni 1-4 (derby-ul rundei), Limbenii Limba – Inter Ciugud 2-3 (derby local), Dacic Blandiana – Hidro Mecanica Șugag 7-4 (un al derby, al formațiilor de pe podium), VCG Vințu de Jos – a stat.

Clasament: 1. Sportul Câmpeni 18 (31-13), 2. Dacic Blandiana 16 (31-16), 3. Hidro Mecanica Șugag 13 (26-13), 4. AFC Micești 10 (18-20);

Etapa 8: *sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.30: Hidro Mecanica Șugag – Limbenii Limba, Sportul Câmpeni – Cuprirom Abrud (derby-ul echipelor din Apuseni); *duminică, 8 noiembrie, ora 14.30: VCG Vințu de Jos – AFC Micești, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Dacic Blandiana, Inter Ciugud – stă.

Seria 2: Fortuna Lunca Mureșului – Voința Stremț 2-3 (după 0-2, remondada în actul secund și gol în minutul 90+1, Ioan Mihălțan, în derby-ul primelor două clasate), Voința Beldiu – Recolta Crăciunel 6-0 (triplă Ilie Mihălțan), Nicolae Linca Cergău – Arieșul Apuseni Baia de Arieș 8-4 (a fost 4-4 în minutul 72, gazdele – 3 reușite în utlimele 10 minute; la oaspeți, triplă Ioan Bustan), Târnavele Tiur – Rapid CFR Teiuș 5-3, ACS Oiejdea – a stat.

În clasament: 1. Voința Stremț 17 (25-10), 2. Fortuna Lunca Mureșului 15 (24-8), 3. Târnavele Tiur 13 (23-17), 4. Rapid CFR Teiuș 15 (11-19);

Etapa 8: *sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.30: Rapid CFR Teiuș – Nicolae Linca Cergău; *duminică, 8 noiembrie, ora 13.00: Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Voința Beldiu; ora 14.30: ACS Oiejdea – Târnavele Tiur, Recolta Crăciunel – Fortuna Lunca Mureșului, Voina Stremț – stă.

Foto: Sportul Campeni, Voința Stremț

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