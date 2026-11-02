Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027: Au fost publicate modelele de subiecte. Când sunt programate probele scrise
Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027: Au fost publicate modelele de subiecte. Când sunt programate probele scrise
Ministerul Educației a anunțat publicarea modelelor de subiecte pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat din 2027, elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.
Modelele sunt disponibile pe subiecte.edu.ro.
„Modele de subiecte pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2026-2027 şi examenul naţional de bacalaureat 2027, publicate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare”, anunţă Ministerul Educaţiei pe Facebook.
Modelele sunt disponibile pe subiecte.edu.ro:
Evaluarea Naţională: https://subiecte.edu.ro/…/evaluarenat…/modeledesubiecte/
Bacalaureat: https://subiecte.edu.ro/2027/bacalaureat/modeledesubiecte/
Ministerul Educaţiei a stabilit datele finale ale Evaluării Naţionale pentru absolvenţii claselor a VIII-a, atât pentru simularea la nivel naţional, cât şi pentru probele propriu-zise, potrivit Adevărul.
Astfel, simularea va avea loc în zilele de 16, 17 şi 18 martie 2027, iar rezultatele vor fi anunţate în 30 martie. Probele propriu-zise ale examenului vor avea loc în 22, 24 şi 25 iunie 2027. În 30 iunie sunt aşteptate primele rezultate şi apoi se pot depune contestaţii.
În 7 iulie este programată afişarea rezultatelor finale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Taloanele de pensie devin mov: În ce județe vor ajunge primele documente în noul format
Taloanele de pensie devin mov: În ce județe vor ajunge primele documente în noul format Casa Națională de Pensii Publice introduce, începând din luna noiembrie 2026, un nou model de talon de pensie, care va avea culoarea mov. Citește și: Care este sporul care poate conta în 2026 la stabilirea punctajului pentru pensie. Primele și […]
2-4 noiembrie 2026 | Ploi de până la 50 l/mp, ninsori la munte și rafale de vânt de 80 km/h în România
Ploi de până la 50 l/mp, ninsori la munte și rafale de vânt de 80 km/h în România România este în continuare sub incidența unui episod de vreme instabilă, cu ploi moderate în sudul și sud-estul țării, ninsori și depunerea unui strat de zăpadă la altitudini de peste 1.700 de metri. Meteorologii avertizează și asupra […]
Foto | Compania de apă din Alba, reprezentată la un concurs național de detecție a pierderilor de apă: Care au fost membrii echipei
Compania de apă din Alba, reprezentată la un concurs național de detecție a pierderilor de apă: Care au fost membrii echipei La fel ca în fiecare an, compania regională SC APA CTTA SA Alba a fost prezentă la Concursul „Detecția Pierderilor de Apă – Vasile Ciomoș” , desfășurat anul acesta la Brăila. Daniel Galdău, Ioan […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027: Au fost publicate modelele de subiecte. Când sunt programate probele scrise
Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027: Au fost publicate modelele de subiecte. Când sunt programate probele scrise Ministerul Educației a anunțat...
Taloanele de pensie devin mov: În ce județe vor ajunge primele documente în noul format
Taloanele de pensie devin mov: În ce județe vor ajunge primele documente în noul format Casa Națională de Pensii Publice...
Știrea Zilei
Video | Corneliu Mureșan, noul prefect al județului Alba, a depus jurământul
Corneliu Mureșan, noul prefect al județului Alba, a depus jurământul Corneliu Mureșan, noul prefect al județului Alba, a depus jurământul...
FOTO | Accident grav pe DN 7, provocat de un șofer din Alba, care a intrat într-o depășire neregulamentară: Patru persoane, dintre care doi minori, au ajuns la spital
Accident grav pe DN 7, provocat de un șofer din Alba, care a intrat într-o depășire neregulamentară: Patru persoane, dintre...
Curier Județean
Foto | Incendiu la un autoturism în Săsciori: Pompierii din Sebeș intervin cu o autospecială
Incendiu la un autoturism în Săsciori: Pompierii din Sebeș intervin cu o autospecială Pompierii din Sebeș intervin luni, 2 noiembrie,...
Video | 242 de ani de la izbucnirea Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan: Lansare de carte și marcarea temniței lui Crișan ca loc memorial
242 de ani de la izbucnirea Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan: Lansare de carte și marcarea temniței lui Crișan...
Politică Administrație
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice Cinci...
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”!
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”! După ce s-au victimizat că vor la guvernare...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2026. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2026 în limba engleză • mesaje de groază de...
MESAJE de HALLOWEEN 2026. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2026 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...