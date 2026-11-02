Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027: Au fost publicate modelele de subiecte. Când sunt programate probele scrise

Ministerul Educației a anunțat publicarea modelelor de subiecte pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat din 2027, elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Modelele sunt disponibile pe subiecte.edu.ro.

„Modele de subiecte pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2026-2027 şi examenul naţional de bacalaureat 2027, publicate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare”, anunţă Ministerul Educaţiei pe Facebook.

Modelele sunt disponibile pe subiecte.edu.ro:

Evaluarea Naţională: https://subiecte.edu.ro/…/evaluarenat…/modeledesubiecte/

Bacalaureat: https://subiecte.edu.ro/2027/bacalaureat/modeledesubiecte/

Ministerul Educaţiei a stabilit datele finale ale Evaluării Naţionale pentru absolvenţii claselor a VIII-a, atât pentru simularea la nivel naţional, cât şi pentru probele propriu-zise, potrivit Adevărul.

Astfel, simularea va avea loc în zilele de 16, 17 şi 18 martie 2027, iar rezultatele vor fi anunţate în 30 martie. Probele propriu-zise ale examenului vor avea loc în 22, 24 şi 25 iunie 2027. În 30 iunie sunt aşteptate primele rezultate şi apoi se pot depune contestaţii.

În 7 iulie este programată afişarea rezultatelor finale.

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