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Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027: Au fost publicate modelele de subiecte. Când sunt programate probele scrise

Bogdan Ilea

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Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027: Au fost publicate modelele de subiecte. Când sunt programate probele scrise

Ministerul Educației a anunțat publicarea modelelor de subiecte pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat din 2027, elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

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Modelele sunt disponibile pe subiecte.edu.ro.

„Modele de subiecte pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2026-2027 şi examenul naţional de bacalaureat 2027, publicate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare”, anunţă Ministerul Educaţiei pe Facebook. 

Modelele sunt disponibile pe subiecte.edu.ro:

Evaluarea Naţională: https://subiecte.edu.ro/…/evaluarenat…/modeledesubiecte/

Bacalaureat: https://subiecte.edu.ro/2027/bacalaureat/modeledesubiecte/

Ministerul Educaţiei a stabilit datele finale ale Evaluării Naţionale pentru absolvenţii claselor a VIII-a, atât pentru simularea la nivel naţional, cât şi pentru probele propriu-zise, potrivit Adevărul.

Astfel, simularea va avea loc în zilele de 16, 17 şi 18 martie 2027, iar rezultatele vor fi anunţate în 30 martie. Probele propriu-zise ale examenului vor avea loc în 22, 24 şi 25 iunie 2027. În 30 iunie sunt aşteptate primele rezultate şi apoi se pot depune contestaţii.

În 7 iulie este programată afişarea rezultatelor finale.

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