Foto | Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), o medalie de aur și trei de argint la Campionatul Mondial de Powerlifting, pentru Juniori și Tineret, din Africa de Sud

Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), o medalie de aur și trei de argint la Campionatul Mondial de Powerlifting, pentru Juniori și Tineret, din Africa de Sud

Miercuri, 19 august 2026, s-au consemnat, din nou, performanțe remarcabile pentru sportul românesc realizate de sportivele de la secia de powerlifting a CS Unirea Alba Iulia.

Roxana Deac, sportivă pregătită de antrenorul Ovidiu Pănăzan, care este și președintele Federației Române de Powerlifting, a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Powerlifting, Juniori (U18), din Africa de Sud.

Roxana a ridicat 97,5 kg la proba de împins din culcat, la categoria de greutate 76 kg, obținând, de asemenea, alte 3 medalii de argint.

„Felicitări, Roxana Deac! Mulțumesc că ai ascultat de mine și că te-ai implicat serios în pregătirea pentru acest campionat! Sunt mândru de munca și determinarea ta!

De asemenea, Alexandra Cazacu, la categoria 63 kg, Tineret (U23), a obținut două medalii de bronz: la proba de împins din culcat, cu 92,5 kg ridicate, și la proba de îndreptări, cu 170 kg ridicate.

Felicitări, Alexandra Cazacu, pentru rezultatele obținute astăzi, prin multă muncă, ambiție și luptă! Mulțumesc, Cazacu Sorin, pentru pregătirea sportivă!

Mulțumesc, în numele celor două sportive, tuturor celor care ne-au sprijinit, în special CS Unirea Alba Iulia, director Corneliu Mureșan.

Mulțumesc și celor care ne-au încurcat, pentru că astfel este mai ușor să îi diferențiez…

Sunt convins că reprezentanții autorităților publice competente apreciază aceste rezultate și efortul sportivilor noștri!”, a transmis Ovidiu Pănăzan.

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