Sport

Foto | Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), două medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting, Tineret (U23) din Africa de Sud 

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

De

Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), două medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting, Tineret (U23) din Africa de Sud

Alexandra Cazacu, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit două medalii de bronz la Campionatul Mondial de Powerlifting, Tineret (U23) din Africa de Sud. 

Alexandra Cazacu a concurat la categoria 63 kg tineret (U23) și este la finalul junioratului, onorând acest moment cu două performanțe mondiale extrem de valoroase.

„Alexandra Cazacu a reușit să câștige 2 medalii de bronz, muncite până la sânge! Când concurezi împotriva adversarilor știi ce ai de făcut, când însă te lupți și cu un arbitraj părtinitor este foarte greu! Felicitări, fata mea, sunt foarte mândru de cine ai devenit, câte trofee ai adus familiei noastre, medalii de aur, argint și bronz la campionate naționale și internaționale!

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru bijuteria care ești în viața mea!”, a transmis, într-un mesaj postat în mediul online, tatăl sportivei, Sorin Cazacu, un nume greu al powerliftingului mondial, sportiv din categoria masters și arbitru internațional.

„Felicitări, Alexandra Cazacu! Să obții două medalii la Campionatele Mondiale, în condițiile descrise atât de corect de Cazacu Sorin, este o realizare extraordinară!

Mulțumesc, Cazacu Sorin, pentru pregătirea sportivă, dar și pentru tot ceea ce ai oferit în acești ani, dincolo de sport!

Începe un drum nou, care sunt convins că va fi la fel de valoros și plin de reușite. Țineți aproape!”, a transmis, la rândul său, Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting și antrenor la CS Unirea Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto | Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), o medalie de aur și trei de argint la Campionatul Mondial de Powerlifting, pentru Juniori și Tineret, din Africa de Sud

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 minute

în

19 august 2026

De

Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), o medalie de aur și trei de argint la Campionatul Mondial de Powerlifting, pentru Juniori și Tineret, din Africa de Sud Miercuri, 19 august 2026, s-au consemnat, din nou, performanțe remarcabile pentru sportul românesc realizate de sportivele de la secia de powerlifting a CS Unirea Alba Iulia. Roxana Deac, […]

Citește mai mult

Sport

Live Video | CIL Blaj – Progresul Spartac, confruntare pentru un loc în grupele Cupei României

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

19 august 2026

De

CIL Blaj – Progresul Spartac, confruntare pentru un loc în grupele Cupei României Miercuri, 19 august 2026, de la ora 17:30, Stadionul „CIL-Veza” din Blaj găzduiește unul dintre cele mai importante meciuri ale fotbalului din Alba din această perioadă. CIL Blaj întâlnește Progresul Spartac, într-o partidă contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ediția 2026/2027. Cele […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorioasă în Serbia: A depășit o reprezentantă a gazdelor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

19 august 2026

De

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorioasă în Serbia: A depășit o reprezentantă a gazdelor Victorie pentru Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, miercuri, 19 august 2026. Succesul s-a consemnat în turneul de tenis feminin ITF W75 Kursumlijska Banja 3, din Serbia. Pe zgura de la Kursumlijska Banja, Miriam Bulgaru (27 de […]

Citește mai mult