Foto | Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), două medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting, Tineret (U23) din Africa de Sud 

Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), două medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting, Tineret (U23) din Africa de Sud

Alexandra Cazacu, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit două medalii de bronz la Campionatul Mondial de Powerlifting, Tineret (U23) din Africa de Sud.

Alexandra Cazacu a concurat la categoria 63 kg tineret (U23) și este la finalul junioratului, onorând acest moment cu două performanțe mondiale extrem de valoroase.

„Alexandra Cazacu a reușit să câștige 2 medalii de bronz, muncite până la sânge! Când concurezi împotriva adversarilor știi ce ai de făcut, când însă te lupți și cu un arbitraj părtinitor este foarte greu! Felicitări, fata mea, sunt foarte mândru de cine ai devenit, câte trofee ai adus familiei noastre, medalii de aur, argint și bronz la campionate naționale și internaționale!

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru bijuteria care ești în viața mea!”, a transmis, într-un mesaj postat în mediul online, tatăl sportivei, Sorin Cazacu, un nume greu al powerliftingului mondial, sportiv din categoria masters și arbitru internațional.

„Felicitări, Alexandra Cazacu! Să obții două medalii la Campionatele Mondiale, în condițiile descrise atât de corect de Cazacu Sorin, este o realizare extraordinară!

Mulțumesc, Cazacu Sorin, pentru pregătirea sportivă, dar și pentru tot ceea ce ai oferit în acești ani, dincolo de sport!

Începe un drum nou, care sunt convins că va fi la fel de valoros și plin de reușite. Țineți aproape!”, a transmis, la rândul său, Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting și antrenor la CS Unirea Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal