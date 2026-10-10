Foto: Penitenciarul Aiud a câștigat „Cupa Prieteniei” la minifotbal, Daniel Bucur – cel mai bun jucător
Penitenciarul Aiud a câștigat „Cupa Prieteniei” la minifotbal, Daniel Bucur – cel mai bun jucător | Opt participante, pe podium ISU Alba și Batalionul 136 Geniu Apulum
Echipa care a reprezentat Penitenciarul Aiud a câștigat Cupa Prieteniei, un turneu de minifotbal, iar Daniel Bucur, din formația învingătoare, a fost desemnat cel mai bun jucător.
Turneul de turneu de minifotbal disputat la Baza Sportivă a municipiului Aiud, la inițiativa IPA 3 Alba, în colaborare cu Sindicatul Liber din Penitenciarul Aiud a reunit 8 reprezentând instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, după cum urmează: Penitenciarul Aiud, Penitenciarul Târgu Mureș, I.P.J. Alba, Poliția Aiud, I.S.U. Alba, Secția de Pompieri Aiud, I.J.J. Alba, U.M. Herja și Batalionul 136 Geniu „Apulum”
Podiumul a fost ocupat de Penitenciarul Aiud – locul întâi (în efectivul campioanei regăsindu-se, printre alții Valentin Drăgan sau Adrian Potopea), ISU Alba – locul secund, Batalionul 136 Geniu Apulum.
„Dincolo de rezultate și clasamente, evenimenul sportiv a fost o adevărată sărbătoare a sportului și a colegialității, o oportunitate de a consolida relațiile de prietenie și colaborare dintre instituțiile participante. „Cupa Prieteniei ne-a reamintit că sportul nu înseamnă doar competiție, ci și respect, solidaritate și legături care se construiesc dincolo de terenul de joc. Pentru că, indiferent de uniforma pe care o purtăm, prietenia și spiritul de echipă ne aduc împreună!”, au transmis organizatorii.
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