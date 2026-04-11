FOTO | Moga Ana Maria Alexandra, de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, premiul I la Olimpiada Națională de Limba Spaniolă. A obținut 99,5 puncte

Moga Ana Maria Alexandra, elevă a Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, a obținut premiul I la Olimpiada Națională de Limba Spaniolă, desfășurată în perioada 6–10 aprilie 2026, la Focșani.

Rezultatul remarcabil a fost confirmat prin punctajul de 99,5, unul dintre cele mai ridicate la nivel național, evidențiind nivelul înalt de pregătire și performanță.

Această reușită este rezultatul muncii susținute, al ambiției și al unei pregătiri individuale intense, demonstrând excelența în domeniul studiului limbilor străine.

Performanța obținută reprezintă un motiv de mândrie pentru comunitatea locală și reconfirmă valoarea elevilor din Sebeș în competițiile școlare naționale.

