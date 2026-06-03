FOTO | Zlătneanul Andrei Mărginean a ratat Europa, după barajul Dinamo – FCSB: „Raport” despre ceilalți reprezentanți ai Albei din SuperLiga
Zlătneanul Andrei Mărginean a ratat Europa, după barajul Dinamo – FCSB: „Raport” despre ceilalți reprezentanți ai Albei din SuperLiga
Ultimul reprezentant al Albei care a evoluat în ediția abia încheiată a SuperLigii a fost zlătneanul Andrei Mărginean.
Acesta a jucat 65 de minute în distribuția „câinilor roșii” în barajul de pe „Arcul de Triumf”, pierdut de Dinamo, după prelungiri, 1-2 cu marea rivală FCSB, care a obținut ultimele bilete pentru Conference League.
Referitor la baraje, Farul Constanța s-a menținut cu mari emoții pe prima scenă, impunându-se la loviturile de departajare în returul de supraviețuire cu Chindia Târgoviște (3-3 în Dâmbovița, 0-0 la Ovidiu). Marinarii l-au demis pe antrenorul Flaviu Stoican, nereușind să câștige niciun meci din cele 7 sub comanda sa! În locul său va fi instalat Ioan Ovidiu Sabău (ex-„U” Cluj).
În schimb, dezastru pentru AFC Hermannstadt, care a retrogradat după 4 ani. Dorinel Munteanu va părăsi banca tehnică, cu a patra retrogradare din carieră. Sibienii se îndreaptă spre desființare din pricina problemelor grave. FC Voluntari a promovat pe prima scenă (2-3, și 3-0 în retur) după o absență de 2 ani!
Analiza reprezentanților Albei în SuperLiga
În stagiunea recent încheiată, Alba a avut 9 reprezentanți în Superliga. Antrenorul aiudean Bogdan Andone a făcut din nou-promovata FC Argeș echipa revelație (locul 6 în play-off).
Abrudeanul Ovidiu Bic (37 de prezențe, 2681 minute, un gol și pasă decisivă) a fost vicecampion cu „U” Cluj și a disputat finala Cupei României, urmând a ajunge în Europa League.
Aiudeanul Andrei Cordea (32 de jocuri, 1972 de minute, 13 reușite, 4 assist-uri) a terminat pe treapta a treia a podiumului cu CFR Cluj, fiind golgheterul trupei din „Gruia” care va evolua în preliminariile Conference League.
Zlătneanul Andrei Mărginean (24 de întâlniri, 1460 de minute, două pase de gol) s-a situat pe locul 4 cu Dinamo.
În play-out, s-a regăsit Răzvan Trif, jucătorul din Jidvei, cu Csikszereda Miecurea Ciuc (locul 11). Acesta a strâns 19 prestații stagionale (4 la Oțelul Galați, de unde a plecat în august), totalizând 1505 minute (un gol și o pasă decisivă).
Albaiulianul Gheorghe Grozav (38 de jocuri, 2861 de minute, 7 reușite, 3 pase decisive) a purtat banderola de căpitan al „lupilor galbeni”, Petrolul Ploiești clasându-se pe locul 12.
A cunoscut amărăciunea retrogradării Nicolae Carnat (7 întâlniri, 174 de minute), din Mihalț, pe penultima poziție cu Unirea Slobozia (unde a ajuns în iarnă).
Împrumutat de CFR Cluj, Alexandru Țîrlea (originar din Petrești) a încheiat stagiunea la Metaloglobus București, împrumutat de CFR Cluj (a strâns 12 partide, 964 de minute, dinte care 63 la CFR Cluj).
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