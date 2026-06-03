4 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă spectacolul „Scufița Roșie” la Festivalul Internațional „Puck” 2026, la Cluj-Napoca
Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă spectacolul „Scufița Roșie” la Festivalul Internațional „Puck” 2026, la Cluj-Napoca
Teatrul de Păpuși „Prichindel” continuă proiectul Prichindel la festival din cadrul programului EXPERIENŢE TEATRALE, acceptând invitaţia Teatrului de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca de a participa la cea de-a 22-a ediție a Festivalul Internațional „Puck”.
Echipa teatrului albaiulian va urca pe scena Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca, joi, 4 iunie, de la ora 17:00, pentru a susține spectacolul „Scufița Roșie”, regia Viorica Boda și Teodora Popa.
„Ne dorim să încântăm publicul clujean cu acest spectacol amuzant, antrenant, ale cărui simpatice personaje aduc zâmbetul pe chipul celor mici și celor mari, deopotrivă, dar și pentru că „E o poveste cu învăţăminte / Care te-nvaţă cum să fii cuminte / De oamenii vicleni să te fereşti, / Că altfel s-ar putea să o păţeşti”, a transmis secretarul literar Cristina Smadea.
Scufița roșie, după Frații Grimm
Regia și distribuția: Viorica Boda, Teodora Popa
Dramatizarea: Cristian Pepino
Scenografia, sculptura și pictura: Marian Sandu și Oriana Pelladi
Muzica: Levente Szöcs
Sunet: Florin Andrea
Lumini: Ovidiu Tămășan
Mașinist: Gheorghe Hațegan
Manager teatru: Ioana Bogățan
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
4-5 iunie 2026 | Conferință națională de bibliologie la Alba Iulia: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți și tipografi. Trecut și prezent”, secțiunile manifestării
Conferință națională de bibliologie la Alba Iulia: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți și tipografi. Trecut și prezent”, secțiunile manifestării În perioada 4-5 iunie 2026 va avea loc la Alba Iulia Conferința Națională „Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național”, ediția a XX-a. Lucrările conferinței se vor desfășura pe două secțiuni: „Bibliotecile și patrimoniul lor” și „Cărți […]
7 iunie 2026 | Omagiu adus la Sebeș micului geniu al muzicii, Carl Filtsch, cu muzicieni invitați din Japonia și Ucraina
Omagiu adus la Sebeș micului geniu al muzicii, Carl Filtsch, cu muzicieni invitați din Japonia și Ucraina În data de 28 mai 2026, reprezentanți ai municipalității și ai Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, un grup de elevi alături de preotul Alfred Dahinten de la Biserica Evanghelică au adus un omagiu muzicianului Carl Filtsch (1830-1845), născut […]
Un opaiț roman cu simbolul acvilei imperiale, descoperit la Apulum – „Altip”, exponatul lunii iunie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Un opaiț roman cu simbolul acvilei imperiale, descoperit la Apulum – „Altip”, exponatul lunii iunie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Miercuri, 3 iunie, ora 11:00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi expus un opaiț roman cu simbolul acvilei imperiale descoperit la Apulum – „Altip”, în cadrul programului Exponatul Lunii. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Mii de membri ai sindicatului Sanitas din Alba și alte județe, protest în Capitală: „Noi avem grijă de oameni, nu suntem o cheltuială”
Mii de membri ai sindicatului Sanitas din Alba și alte județe, protest în Capitală: „Noi avem grijă de oameni, nu...
BERD a înrăutățit drastic prognoza pentru România: Economie în declin în 2026 și revenire modestă abia în 2027
BERD a înrăutățit drastic prognoza pentru România: Economie în declin în 2026 și revenire modestă abia în 2027 Banca Europeană...
Știrea Zilei
VIDEO | A doua zi de PROTEST în fața instanței la Judecătoria Alba Iulia: Mâine, oprire totală a activității, timp de 4 ore
VIDEO | A doua zi de PROTEST în fața instanței la Judecătoria Alba Iulia: Mâine, oprire totală a activității, timp...
VIDEO | Protest la Fabrica de Arme Cugir. Angajații, în fața fabricii pentru a-și manifesta nemulțumirea cu privire la salarii: ,,Directorul și-a luat ore suplimentare”
Protest la Fabrica de Arme Cugir. Angajații, în fața fabricii pentru a-și manifesta nemulțumirea cu privire la salarii: ,,Directorul și-a...
Curier Județean
VIDEO | Aproape 100 de copii din Alba au descoperit ce înseamnă să fii pompier: Au explorat autospecialele de intervenție, au probat căștile de protecție și au aflat secretele echipamentelor ISU Alba
Aproape 100 de copii din Alba au descoperit ce înseamnă să fii pompier: Au explorat autospecialele de intervenție, au probat...
UPDATE | INCENDIU la Lancrăm: Flăcările au cuprins o hală. Pompierii intervin cu trei autospeciale
INCENDIU la Lancrăm: Flăcările au cuprins o hală. Pompierii intervin cu trei autospeciale Pompierii intervin cu trei autospeciale și un...
Politică Administrație
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...