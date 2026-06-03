Cultură Educație

4 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă spectacolul „Scufița Roșie” la Festivalul Internațional „Puck” 2026, la Cluj-Napoca

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

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Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă spectacolul „Scufița Roșie” la Festivalul Internațional „Puck” 2026, la Cluj-Napoca

Teatrul de Păpuși „Prichindel” continuă proiectul Prichindel la festival din cadrul programului EXPERIENŢE TEATRALE, acceptând invitaţia Teatrului de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca de a participa la cea de-a 22-a ediție a Festivalul Internațional „Puck”.

Echipa teatrului albaiulian va urca pe scena Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca, joi, 4 iunie, de la ora 17:00, pentru a susține spectacolul „Scufița Roșie”, regia Viorica Boda și Teodora Popa.

„Ne dorim să încântăm publicul clujean cu acest spectacol amuzant, antrenant, ale cărui simpatice personaje aduc zâmbetul pe chipul celor mici și celor mari, deopotrivă, dar și pentru că „E o poveste cu învăţăminte / Care te-nvaţă cum să fii cuminte / De oamenii vicleni să te fereşti, / Că altfel s-ar putea să o păţeşti”, a transmis secretarul literar Cristina Smadea.

Scufița roșie, după Frații Grimm

Regia și distribuția: Viorica Boda, Teodora Popa

Dramatizarea: Cristian Pepino

Scenografia, sculptura și pictura: Marian Sandu și Oriana Pelladi

Muzica: Levente Szöcs

Sunet: Florin Andrea

Lumini: Ovidiu Tămășan

Mașinist: Gheorghe Hațegan

Manager teatru: Ioana Bogățan

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