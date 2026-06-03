Curier Județean

VIDEO | Aproape 100 de copii din Alba au descoperit ce înseamnă să fii pompier: Au explorat autospecialele de intervenție, au probat căștile de protecție și au aflat secretele echipamentelor ISU Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

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Aproape 100 de copii din Alba au descoperit ce înseamnă să fii pompier: Au explorat autospecialele de intervenție, au probat căștile de protecție și au aflat secretele echipamentelor ISU Alba

Curtea subunității ISU Alba a primit aproape 100 de copii dornici și entuziasmați să descopere ce înseamnă, cu adevărat, să fii pompier.

Cei mici au descoperit autospecialele de intervenție, au probat căștile de protecție și au aflat secretele echipamentelor.

Potrivit ISU Alba, în ultimele două zile, curtea subunității a fost plină de viață și culoare. Am avut bucuria de a primi vizita a aproape 100 de copii dornici și entuziasmați să descopere ce înseamnă, cu adevărat, să fii pompier.

​Micii noștri oaspeți au explorat autospecialele de intervenție, au probat căștile de protecție și au aflat secretele echipamentelor pe care le folosim zi de zi pentru salvarea de vieți. 

Vă mulțumim pentru vizită, dragi copii! Ne-am bucurat enorm de prezența voastră, de energia voastră pozitivă și de fiecare zâmbet pe care ni l-ați dăruit.

​Porțile noastre rămân deschise, iar noi vă mai așteptăm cu mare drag oricând doriți să ne treceți pragul!

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