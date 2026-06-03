FOTO | Mii de membri ai sindicatului Sanitas din Alba și alte județe, protest în Capitală: „Noi avem grijă de oameni, nu suntem o cheltuială”

Mii de membri ai sindicatului Sanitas din Alba și alte județe, protest în Capitală: „Noi avem grijă de oameni, nu suntem o cheltuială”

Mii de membri ai sindicatului Sanitas au protestat, miercuri, 3 aprilie 2026, în Capitală, în fața Guvernului, împotriva proiectului noii legi a salarizării.

Ei s-au deplasat ulterior către Piața Constituției.

Protestatarii au folosit vuvuzele și au afișat pancarte cu mesaje precum „Noi avem grijă de oameni, nu suntem o cheltuială” și „România bolnavă începe cu voi”.

Aceștia solicită respectarea drepturilor salariale, deblocarea posturilor, eliminarea inechităților din sistem și un dialog social real cu autoritățile.

Consiliul Național al Sanitas a respins proiectul, pe care îl consideră nedrept, incomplet și defavorabil angajaților din sănătate și asistență socială.

Sindicaliștii avertizează că, în loc de creșteri salariale, peste jumătate dintre angajați ar putea avea veniturile plafonate sau chiar reduse. Ei susțin că diminuarea sporurilor afectează direct veniturile celor care lucrează în condiții dificile, în ture sau în regim de permanență, iar măsurile compensatorii nu ar acoperi pierderile.

În opinia lor, proiectul este dezechilibrat, creează noi diferențe între categorii profesionale și lasă în afara reglementării unele grupuri de salariați.

De asemenea, Sanitas afirmă că există diferențe majore între varianta negociată anterior cu Ministerul Sănătății și forma actuală a proiectului.

Sindicatul avertizează autoritățile că nu se poate cere stabilitate și performanță din partea personalului din sănătate în timp ce veniturile sunt reduse și inechitățile se adâncesc.

Sanitas cere retragerea proiectului în forma actuală și reluarea urgentă a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajați.

sursa foto: Federația Sanitas din România / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI