Curier Județean

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv și A negativ: ,,Pentru ca toți bolnavii să fie salvați este nevoie, în primul rând, de gestul vostru”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv și A negativ: ,,Pentru ca toți bolnavii să fie salvați este nevoie, în primul rând, de gestul vostru” 

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut marți, 3 iunie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge pentru grupele O pozitiv și A negativ.

,,URGENȚĂ MAXIMĂ PE GRUPELE O pozitiv și A negativ. Rugăm frumos persoanele care au grupa O pozitiv sau A negativ să vină la noi în centru pentru a dona sânge. În ultima săptămână au fost multe urgențe pe aceste grupe, iar în prezent stocul este foarte mic. Pentru ca toți bolnavii să fie salvați este nevoie, în primul rând, de gestul vostru. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim din suflet!”, se arată în mesajul publicat de CTS Alba.

Este nevoie de sânge pentru grupele: 

  • O pozitiv
  • A negativ

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

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