BERD a înrăutățit drastic prognoza pentru România: Economie în declin în 2026 și revenire modestă abia în 2027

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a înrăutățit semnificativ prognozele pentru economia României, anticipând acum o contracție de 0,2% în 2026, după ce anterior estima o creștere de 1,2%. Pentru 2027, instituția vede o revenire modestă, cu un avans de 1,8%, mai redus decât prognoza anterioară de 2,2%.

Pentru 2025, economia României a crescut cu 0,7%, un nivel similar cu cel din 2024, însă structura creșterii s-a modificat. Consumul privat a stagnat, afectat de scăderea semnificativă a salariilor reale, în timp ce cheltuielile guvernamentale au scăzut puternic în ultimul trimestru al anului, influențând negativ dinamica economică. În schimb, investițiile publice, care au ajuns la aproximativ 7% din PIB, au susținut parțial activitatea economică, alături de creșterea exporturilor de bunuri intermediare și de capital.

Inflația a accelerat în a doua jumătate a anului 2025, până la circa 9,5%, pe fondul eliminării plafonării prețului la energie electrică și al majorărilor de taxe și accize. Tendința de creștere a continuat în 2026, inflația apropiindu-se de 11% în aprilie, determinând Banca Națională a României să mențină dobânda-cheie la 6,5%.

În același timp, deficitul bugetar a început să se reducă, de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,95% în 2025, cu o estimare de 6,2% în 2026. BERD avertizează însă că perspectivele economice rămân fragile, fiind influențate de ajustările fiscale, inflația ridicată și posibile riscuri legate de politica economică, comerțul internațional și incertitudinile politice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)