VIDEO | Protest la Fabrica de Arme Cugir. Angajații, în fața fabricii pentru a-și manifesta nemulțumirea cu privire la salarii: ,,Directorul și-a luat ore suplimentare”

Protest la Fabrica de Arme Cugir. Angajații, în fața fabricii pentru a-și manifesta nemulțumirea cu privire la salarii: ,,Directorul și-a luat ore suplimentare”

Salariații Fabricii de Arme din Cugir au ieșit, miercuri dimineață, în fața sediului fabricii, pentru a protesta față de faptul că, în discuțiile cu conducerea unității, nu au obținut niciun plus salarial în comparație cu anul trecut.

Muncitorii sunt nemulțumiți de veniturile mici, arătând că mulți dintre ei au salariul minim pe economie.

„Pentru membrii noștri de sindicat, pentru salariații fabricii de arme, nu am obținut absolut nimic în plus față de ce am avut în anul 2025. (…) Salariații Fabricii de Arme, în momentul în care va veni 1 iulie și, odată cu creșterea salariului minim, ar trebui să avem încadrați aproximativ 470 de salariați în salariul minim. Salariul minim pentru noi înseamnă că, pentru un necalificat, ori, dacă mai facem încă o dată acest lucru, o să punem egalitate între cel cu studii superioare și cel necalificat. Cei care coordonează industria de apărare și, în general, destinele statului se întreabă de ce nu vin tinerii în această industrie, care ar trebui să fie una de frunte a țării și care să asigure portofoliul necesar pentru Armata Română. Or, nu o să prindem niciodată, cu salariul minim, tineri care să vrea să muncească în aceste societăți din industria de apărare”, a declarat, miercuri, liderul de sindicat Ioan Neagu, pentru ziarulunirea.ro.

„Să le fie răsplătită munca la adevărata valoare, nu la nivelul de salarizare minim”.

Sindicalistul spune că salariații vor „să le fie răsplătită munca la adevărata valoare, nu la nivelul de salarizare minim”.

El a arătat că muncitorii din fabrică nu au „libertatea de a vinde la piață produsele”, să ceară pentru acestea un preț care să le acopere salarii decente, iar în acest context solicită statului „să vină cu completarea acelor sume” de care ar fi nevoie pentru ca muncitorii să fie plătiți decent.

”Suntem în situația în care aproape toți să intrăm în salariul de încadrare minim (…) Considerăm că nu este răsplătită munca pe care o prestează acești oameni”, mai spune Ioan Neagu.

Acesta susține că în România se fabrică o armă „foarte bună”.

„Noi avem pușcă foarte bună, nu suntem lăsați să o promovăm”, adaugă sindicalistul.

,,De aproape 4 ani de zile stau banii pentru investiții în conturile societății”

El a continuat prin a spune că munca prestată nu este răsplătită corect și că banii pentru investiții stau blocați în conturile societății de aproape 4 ani:

,,Nu este răsplătită munca pe care o prestează acești oameni, în condițiile în care de aproape 4 ani de zile stau banii pentru investiții în conturile societății. S-a investit foarte puțin, spre deloc”, a mai precizat acesta.

Mai mult decât atât, Ioan Neagu a precizat că directorul societății și-a luat ore suplimentare:

,,Directorul și-a luat ore suplimentare. Nu pot să-l caracterizez pentru că de când a venit are această calitate. Un ipocrit.”, a mai spus acesta.

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