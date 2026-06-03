VIDEO | A doua zi de PROTEST în fața instanței la Judecătoria Alba Iulia: Mâine, oprire totală a activității, timp de 4 ore

Magistrații de la Judecătoria Alba Iulia au protestat din nou în fața instanței, timp de o jumătate de oră, în intervalul 11.30-12.00, miercuri, 3 iunie 2026. Un protest similar a avut loc, marți, 2 iunie 2026.

Protestului magistraților i s-au alăturat în mod spontan și grefieri.

Astfel de acțiuni vor avea loc și joi, 4 iunie 2026 și vineri, 5 iunie 2026, de asemenea între orele 11.30 și 12.00.

Proteste de acest gen au loc și la alte instanțe din țară.

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a hotărât vineri, 29 mai 2026 exprimarea solidarității față de formele de protest adoptate de corpul grefierilor, precum și organizarea unei forme suplimentare de protest prin prezența judecătorilor în fața sediului instanței, în perioada 2–5 iunie 2026, între orele 11:30–12:00, „în vederea exprimării unei solicitări ferme adresate reprezentanților puterii executive și puterii legislative de retragere de urgență a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

În perioada menționată, între orele 08:00–12:00, activitatea instanței este suspendată parțial, cu excepția cauzelor urgente prevăzute de hotărârea Adunării Generale. În data de 4 iunie 2026, în intervalul 08:00–12:00, activitatea instanței va fi oprită total.

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