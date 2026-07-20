Sport

Foto: Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), de patru ori campioană națională! Salbă de medalii pentru cicliștii clubului din Cetatea Marii Uniri

Dan HENEGAR

Publicat

acum 35 de minute

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Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), de patru ori campioană națională! Salbă de medalii pentru cicliștii clubului din Cetatea Marii Uniri

Rezultate excelente înregistrate de reprezentanții secției de ciclism a CSM Unirea Alba Iulia, care au ccucerit medalii la toate campionatele naționale disputate în această perioadă. În prim-planul performanțelor s-a regăsit Miruna Măda, aceasta câștigând nu mai puțin de patru tricouri de campioană națională.

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CSM Unirea Alba Iulia traversează în planul rezultatelor, una dintre cele mai valoroase perioade din existență, la nivel de ciclism.

Miruna Măda și-a demonstrat valoarea și versatilitatea, impunându-se la Cross-Country Eliminator (XCE), Gravel, Short Track (XCC) și Cross-Country Olympic (XCO), o realizare deosebită care-i confirmă statutul prinre cele mai valoroase sportive ale ciclismului autohton. La primul Campionat Național de Gravel,  la Sibiu, Attila Malnași (CSM Unirea Alba Iulia) a devenit campion național la categoria Elite.

Rezultate importante au venit și din partea celorlalți competitori. Radu Măda a fost vicecampion național în proba olimpică de mountain bike – Cross-Country Olympic (XCO), în timp ce Máté Szakács a devenit icecampion național la Cross-Country Eliminator (XCE) și a obținut medalia de bronz la categoria Elite în proba de Short Track (XCC), urcând pe podium alături de Vlad Dascălu, noul campion național, și Patrick Pescaru.

O evoluție constantă a avut și George Fățan, care a încheiat pe locul 11 atât în proba de Short Track, cât și în cea de Cross-Country Olympic, în timp ce Andrei Cristea a fost foarte aproape de un rezultat important în proba de XCO. Pe lângă pregătirea asigurată de antrenori, un rol important l-au avut și părinții sportivilor, care au fost prezenți la toate Campionatele Naționale și au făcut parte din staff-ul de suport.

Oficialii secției de ciclism transmit mulțumiri antrenorilor pentru profesionalism și dedicare, conducerii CSM Unirea Alba Iulia pentru susținerea permanentă, primarului Gabriel Pleșa pentru sprijinul acordat sportului de performanță, și echipei Asociației Biciclim, care a asigurat întreaga logistică pe durata Campionatelor Naționale.

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