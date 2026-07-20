Circulație ÎNCHISĂ temporar pe autostrada A1, pe sensul Sibiu–Sebeș, în noaptea de 20 spre 21 iulie
Circulație ÎNCHISĂ temporar pe autostrada A1, pe sensul Sibiu–Sebeș, în noaptea de 20 spre 21 iulie
Circulația rutieră pe autostrada A1, sensul Sibiu-Sebeș va fi închis temporar, în noaptea de luni spre marți, au anunțat reprezentanții DRDP Brașov.
În noaptea de luni (20.07.2026) spre marți (21.07.2026) între orele 00:00 și 02:00 se va închide circulația pe sensul Sibiu – Sebeș, pe autostrada A1, în zona municipiului Sibiu!
În acest interval circulația se va desfășura pe următoarea rută: – Boița → A1 (nod rutier Sibiu Sud Cisnădie) → DN 1 (în municipiul Sibiu) → intersecție DN 1 cu DJ 106 (în municipiul Sibiu) → DJ 106 → A1, (nod rutier Sibiu Est) → Sebeș.
Circulația de pe sensul Sebeș – Sibiu nu va fi perturbată. Restricția este necesară pentru montarea unui panou cu informații variabile.
,,Menționăm că în cursul acestei săptămâni vor avea loc mai multe restricții asemănătoare pe autostrada A1, de care vă vom informa din timp. Circulați cu prudență în zonă și respectați indicațiile agenților de circulație”, se mai menționează în anunțul DRDP Brașov.
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