Drumul Mănăstirilor și al Șihaștrilor, din Alba: Cât vor costa lucrările suplimentare care au devenit necesare

Consiliul Județean Alba continuă implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ, respectiv „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN 75) – Dealu Caselor – Valea Largă – Vale în Jos – Ponor – Râmeț – Valea Mănăstirii – Geoagiu de Sus – Stremț – Teiuș (DN 1) – Lot 1”, prin achiziționarea unor lucrări suplimentare necesare în timpul execuției.

Potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP), lucrările suplimentare vizează adaptarea proiectului la situațiile identificate în teren, astfel încât investiția să poată fi realizată în condiții de siguranță și în conformitate cu cerințele tehnice actuale.

Procedura de achiziție a lucrărilor suplimentare a fost inițiată în SEAP în 17 iulie 2026. Valoarea contractului propus este de puțin peste 17 milioane de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 24 august 2026.

Lucrări suplimentare necesare: Lista

Lucrările suplimentare stabilite ca necesare pentru proiectul reabilitare și modernizare drum județean DJ 750C („Dumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor”): Sălciua de Sus (DN 75) – Dealu Caselor – Valea Largă – Vale în Jos – Ponor – Râmeț – Valea Mănăstirii – Geoagiu de Sus – Stremț – Teiuș (DN 1) – Lot 1, constau în intervenții pentru consolidări și protecție – execuția lucrărilor de consolidare terasamente drum, asigurarea stabilității taluzelor de debleu, dar și ziduri de sprijin noi.

Proiect de importanță strategică

Proiectul are o importanță strategică pentru județul Alba, deoarece modernizează legătura rutieră dintre zona Munților Apuseni și coridorul european reprezentat de DN1, facilitând accesul locuitorilor și al turiștilor către comunele Sălciua, Ponor, Râmeț și Stremț, precum și către orașul Teiuș.

Drumul județean DJ 750C are o lungime de aproximativ 38 de kilometri și reprezintă una dintre cele mai ample investiții în infrastructura rutieră din județ. Valoarea totală a proiectului depășește 210 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Regiunea Centru 2021–2027 și din bugetul Consiliului Județean Alba.

Ce presupune proiectul, inclusiv „adaosul” de lucrări

În cadrul contractului pentru Lotul 1, lucrările suplimentare au fost justificate de necesitatea executării unor intervenții care nu au putut fi prevăzute în etapa inițială de proiectare, dar care sunt indispensabile pentru finalizarea obiectivului și pentru respectarea normelor tehnice privind infrastructura rutieră.

Modernizarea DJ 750C presupune refacerea structurii rutiere, amenajarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale, consolidări, lucrări de siguranță rutieră, amenajarea acceselor și realizarea elementelor de protecție specifice unui drum județean modern.

Investiția este considerată una dintre cele mai importante pentru dezvoltarea zonei montane din Alba, contribuind atât la reducerea timpilor de deplasare, cât și la dezvoltarea turismului și a economiei locale. Totodată, noul drum va asigura o conexiune mai rapidă între localitățile din Apuseni și principalele artere naționale și europene.

foto: arhivă