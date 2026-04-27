FOTO: Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia), pe podium la Poli Bike Challenge Timișoara
Cicliștii Miruna și Radu Măda (CSM Unirea Alba Iulia) au urcat pe podium la Poli Bike Challenge Timișoara. Competitorii de la clubul din Cetatea Marii Uniri au avut parte de o provocare diferită, participând la Poli Bike Challenge, o întrecere de șosea de tip criterium, desfășurată în centrul municipiului Timișoara.
Evenimentul a adus la start numeroși sportivi din țară și a oferit un traseu spectaculos, dar și solicitant. Pentru Miruna și Radu, cursa a reprezentat o experiență în premieră pe șosea, într-un format diferit față de mountain bike și ciclocross, cu reguli și dinamică specifică.
La amatori, au încheiat concursul și Marian Mădă, alături de Răzvan Drutău, contribuind la un bilanț general solid pentru echipă. Cursa nu a fost lipsită de momente palpitante. Miruna a încheiat la fotofinish, într-un duel strâns cu o sportivă de la clubul UVT, în timp ce Radu, aflat în sprint pentru locul al doilea, a fost nevoit să frâneze după ce un pieton a pătruns pe traseu. În acel moment, sportivul din spate a profitat de linia liberă și l-a devansat în final.
„Per total, evoluția sportivilor confirmă nivelul bun de pregătire și direcția corectă de lucru, oferind încredere pentru competițiile viitoare. Bilanțul este unul foarte bun și satisfăcător, iar celor doi le dorim mult succes în continuare”, au transmis reprezentanții CS Unirea Alba Iulia.
