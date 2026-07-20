VIDEO | Incident șocant în Alba Iulia: Un tânăr complet dezbrăcat s-a urcat pe un lift de la pasaj, striga ,,Georgescu președinte!” și amenința că se aruncă

Incident șocant în Alba Iulia: Un tânăr complet dezbrăcat s-a urcat pe un lift de la pasaj, striga ,,Georgescu președinte!” și amenința că se aruncă

Un incident șocant a avut loc luni seara în municipiul Alba Iulia, pe Bulevardul Transilvaniei, peste drum de Parcul Unirii.

Stegarul dac de Alba, complet dezbrăcat s-a urcat pe unul din lifturile de la pasajul spre parc și striga ,,Georgescu președinte!”.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de la jandarmi, ISU Alba, o ambulanță SAJ și un echipaj de poliție. După sosirea acestora, bărbatul complet dezbrăcat a început să amenințe că se aruncă.

Incidentul a fost filmat de persoanele aflate în zonă, iar înregistrarea a fost trimisă de un cititor pe adresa ziarulunirea.ro.

Potrivit unor surse ziarulunirea.ro, tânărul a fost dat jos de pe lift de către forțele de intervenție.

Reprezentanții IPJ Alba au declarat pentru ziarulunirea.ro că în urma sesizării primite, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat s-a urcat pe liftul de la pasajul situat pe Bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, la fața locului au intervenit de urgență polițiști, jandarmi și pompieri.

Echipajele au acționat pentru gestionarea situației și pentru prevenirea oricărui incident, fiind purtate discuții cu bărbatul. Acesta a coborât în siguranță de pe lift și a cooperat cu echipajele prezente la fața locului.

Având în vedere starea acestuia și aspectele constatate, acesta urmează să fie transportat la o unitate medicală de specialitate, în vederea evaluării și acordării îngrijirilor corespunzătoare.

Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.

Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.