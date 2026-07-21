Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, 13 medalii la Cupa României | Ilinca Ileană-Pienariu, 4 medalii de aur, Andrea-Maria Zsebe și Matei-Florin Turuș – câte una

Înotătorii de la LPS Alba Iulia au cucerit 13 medalii la Cupa României | Ilinca Ileană-Pienariu, 4 medalii de aur, Andrea-Maria Zsebe și Matei-Florin Turuș – câte una

Înotătorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și-au adjudecat 13 medalii la Cupa României, concurs pentru juniori, tineret și seniori desfășurat la Târgu Mureș.

Zestrea competitorilor din Cetatea Marii Uniri a cuprins 13 medalii, dintre care 6 de aur, două de argint și 5 de bronz, 7 distincții fiind cucerite de Ilinca Ileană-Pienariu. La competiție au luat startul 467 de sportivi, la seniori (9 fete și 41 de băieți), la juniori I (61 fete și 92 băieți) și la juniori II 967 fete și 83 băieți), care au reprezentat 77 de cluburi, de la LPS Alba Iulia fiind prezenți 7 înotători, 2 juniori I (o fată și un băiat) și 5 juniori II (3 fete și 2 băieți), pregătiți de prof. Daniela Bob și Marius Lobonțiu.

Cele mai bune performanțe au fost recompensate cu cupe pentru primele trei locuri pe categorii de vârstă și sex, puncte calculate dupa tabela internațională de punctaj FINA, iar Ilinca Ileană-Pienariu a obținut cupa pentru locul 2, la categoria junioare II în proba de 400 metri liber (cu 624 puncte). Rezultate:

*Ilinca Ileană-Pienariu – o medalie de aur în proba de 400 metri liber (la categoria junioare I) 3 medalii de aur 400 m liber, 200 m fluture și 200 m liber (junioare II); o medalie de argint la 200 m fluture (junioare I); o medalie de bronz la 400 m liber (tineret) ; o medalie de bronz (senioare); locul 15 la 50 m liber (junioare II);

*Andrea-Maria Zsebe – o medalie de aur la 100 metri bras (junioare I); două medalii de bronz la 100 m bras și 50 m bras. S-a clasat pe locul 6 la 200 m bras (tineret și senioare) și locul 8 la 100 m bras (tineret), respectiv locul 11 la 50 m fluture (junioare I)

*Matei-Florin Turuș – o medalie de aur în proba de 200 metri spate (juniori II și locul 6 juniori I), o medalie de argint la 400 m liber (juniori II); o medalie de bronz la 100 m spate (juniori II).

În apropierea podiumului s-a regăsit Antonia-Evelin Vecsei – locul 4 în proba de 200 metri fluture la junioare II (locul 5 la junioare I și locul 8 la senioare si tineret); locul 4 la 400 m liber (junioare II); locul 9 la 200 m liber și locul 30 la 50 m liber (ambele categoria junioare II).

Adrian-Sebastian Truță a obținut calificarea în două finala C (la juniori I), la 100 metri bras (locul 9) și 200 m bras (locul 10), mai clasându-se pe locul 23 la 50 m bras. Au mai concurat, cu performanțe superioare de timp) și Ema Ciucă (locul 10 la 400 metri liber, 23 la 200 m liber, 25 la 100 m liber și 38 la 50 m liber); Alex-Nicolas Radu (locul 14 la 400 m liber, 28 la 200 m liber și 36 la 100 m liber). După această întrecere, urmează o binemeritată vacanță, cu reluarea antrenamentelor în septembrie.