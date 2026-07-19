De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”

Din 2004, când a fost ales pentru prima dată primar al orașului Cugir, inginerul Adrian Teban a condus administrația locală prin mai multe mandate consecutive, dezvoltând proiecte importante pentru comunitate. În această perioadă, orașul a beneficiat de investiții în infrastructură, educație, mobilitate, eficiență energetică și servicii publice, finanțate atât din fonduri europene, cât și guvernamentale.

În prezentul interviu, primarul Adrian Teban a avut amabilitatea să ne vorbească despre principalele proiecte aflate în derulare, provocările administrației locale și direcțiile de dezvoltare ale orașului Cugir.

– Într-o frază, ce înseamnă pentru dumneavoastră domnule Adrian Teban „arta de a învinge” în administraţie?

– Arta de a învinge în administrație înseamnă să reușești să duci proiectele la bun sfârșit. Într-un sistem birocratic dificil, succesul înseamnă rezultate concrete. Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate.

– Cugirul a atras sume importante prin PNRR și Programul „Anghel Saligny”. Care sunt cele mai mari proiecte finanțate prin aceste mecanisme aflate acum în derulare și ce impact direct vor avea asupra cetățenilor?

– Prin PNRR am finalizat Centrul de zi pentru copii „Un Pas cu SPAS” și Centrul pentru persoane cu dizabilități din Vinerea. Proiectul de reabilitare al Colegiului Național „David Prodan” nu a mai fost finanțat deoarece nu a îndeplinit pragul de maturitate impus, iar acum căutăm alte surse de finanțare.

Prin Programul „Anghel Saligny” avem trei proiecte: modernizarea drumului spre Pișchinți și Poiana cu Goruni, modernizarea străzilor Plevnei și Dealului, unde lucrările urmează să înceapă, precum și extinderea rețelei de gaz în zonele fără acces, proiect aflat în faza documentației tehnice.

– Modernizarea străzilor din Cugir este un subiect de interes major. Care este stadiul actual al lucrărilor de refacere a infrastructurii rutiere și ce zone urmează să intre în șantier în perioada următoare?

– Am finalizat cele două mari proiecte prin care au fost modernizate 66 de străzi din Cugir. Străzile importante le-am realizat prin fonduri europene și guvernamentale, iar cele mai mici din bugetul local.

Anul acesta vom moderniza străzile Arinului și Toamnei din Vinerea, pregătim documentația pentru strada Nucului și analizăm soluții pentru strada Răchiții, unde există probleme privind lățimea minimă impusă de legislație.

– Transportul în comun local trece printr-o etapă de modernizare. Ce ne puteți spune despre noile flote de autobuze (sau microbuze), optimizarea rutelor și implementarea unui sistem de transport ecologic și accesibil?

– După finalizarea proiectului de mobilitate, Cugirul beneficiază de un transport public modern. Mai sunt probleme tehnice privind platformele, afișajele și automatele de bilete, pe care le remediem împreună cu furnizorii.

Ne preocupă optimizarea rutelor și folosirea eficientă a subvențiilor. Persoanele vârstnice beneficiază de reducere de 50%, iar elevii implicați în activități culturale și educative au transport gratuit.

– Tranziția energetică este o prioritate la nivel european. Ce pași face Cugirul în domeniul energiei verzi (ex.: panouri fotovoltaice pe clădiri publice, modernizarea iluminatului stradal)? Un punct de referință pentru comunitate este localitatea Vinerea și zona Poiana cu Goruni, dar și satele de munte arondate orașului. Care sunt planurile concrete pentru refacerea și punerea în valoare a acestei locații de agrement și tradiție?

– Avem în procedură parcul fotovoltaic care va acoperi consumul energetic al clădirilor publice și al iluminatului stradal, precum și licitația pentru stații de încărcare a mașinilor electrice.

În zona montană urmărim introducerea rețelei de apă la Mugești și Călene, modernizarea drumului spre Călene și finalizarea drumului către Poiana cu Goruni, care va deveni un important punct de agrement și organizare de evenimente.

– Ce impact va avea pentru comunitate, proiectul Just Street Cugir?

– Participarea la „Just Streets” a fost o oportunitate importantă. Împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca testăm soluții moderne de mobilitate urbană, inclusiv măsuri pentru creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor.

Dorim să dezvoltăm conceptul de „oraș în 15 minute”, cu spații mai sigure în jurul școlilor și mai puțin trafic auto.

– În domeniul educației, ce investiții s-au realizat recent în reabilitarea școlilor și dotarea laboratoarelor prin fonduri europene?

– Toate școlile au fost dotate cu echipamente moderne, mobilier nou și materiale didactice. Avem contract de finanțare pentru construirea unei noi grădinițe la Vinerea și continuăm să căutăm finanțare pentru modernizarea Colegiului Național „David Prodan”.

– Spitalul Orășenesc Cugir deservește o comunitate mare. Care sunt cele mai recente dotări cu echipamente medicale sau proiecte de modernizare a infrastructurii sanitare?

– Spitalul a câștigat un proiect important pentru modernizarea echipamentelor medicale, inclusiv CT, RMN și alte aparaturi solicitate de medici. În paralel, este în derulare și proiectul de digitalizare a spitalului.

– Cugirul are un potențial turistic deosebit datorită cadrului natural. Există strategii concrete pentru atragerea turiștilor în zonă în următorii ani?

– Prioritatea este conectarea directă a Cugirului cu zona Șurianu. Continuăm demersurile pentru realizarea acestui obiectiv și încurajăm investițiile private în pensiuni, hoteluri și alte facilități turistice. Statutul de stațiune turistică de

interes local ne oferă oportunități suplimentare de finanțare.

– Cum definiți relația dumneavoastră actuală cu cetățenii din Cugir și Vinerea? Ce instrumente de digitalizare sau audiențe folosiți pentru a prelua direct problemele oamenilor?

– Organizăm audiențe săptămânale și folosim inclusiv comunicarea prin e-mail, însă prefer contactul direct cu oamenii. Într-o comunitate precum Cugirul, dialogul față în față rămâne cea mai eficientă formă de comunicare.

– Există o hotărâre prin care se percepe taxă pentru organizarea de manifestări private în Poiana cu Goruni din Vinerea…

– Scopul taxei nu este încasarea banilor, ci organizarea și protejarea zonei. Rezervarea ne permite să știm cine utilizează spațiul și să prevenim distrugerea bunurilor.

Vom amenaja și o zonă unde accesul va fi posibil fără rezervare, astfel încât toți cei care doresc să petreacă timp în natură să poată folosi acest spațiu.

– Sunt de asemenea nemulțumiri cu privire la întârzierea lucrărilor de reabilitare a străzilor Plevnei și Răchiții…

– Pentru strada Plevnei a fost emis ordinul de începere, iar lucrările vor începe împreună cu cele de pe strada Dealului.

În cazul străzii Răchiții încercăm să găsim soluții împreună cu locuitorii pentru respectarea lățimii minime prevăzute de lege, necesară accesului autospecialelor de intervenție.

– De mai mulți ani se fac promisiuni privind realizarea unui nod rutier către Autostradă (zona Șibot). Ce șanse există și care ar fi termenul?

– Administrația locală a susținut permanent acest proiect, însă responsabilitatea aparține Ministerului Transporturilor. Procedura de licitație este în desfășurare și sperăm ca investiția să fie realizată cât mai curând, fiind esențială pentru dezvoltarea economică a orașului.

– Mai mulţi cetățeni întreabă de ce nu se iau măsuri menite să rezolve situația fostelor camine de tineret, unele dintre ele aflâdu-se în situație avansate de degradare. Cum comentați?

– După preluarea fostelor cămine în patrimoniul local, pregătim expertize tehnice și căutăm surse de finanțare pentru reabilitarea lor. În funcție de rezultatele expertizelor și de programele disponibile, vom stabili destinația fiecărei clădiri.

– Ce ne puteți spune despre atragerea investitorilor în Cugir? Sunt voci care reclamă o lipsă de interes din partea unor firme, din cauza lipsei de acces la autostradă.

– Pentru Cugir este foarte importantă modernizarea Uzinei Mecanice Cugir și a Fabricii de Arme prin programe precum SAFE. Dezvoltarea industriei de apărare va atrage și alte investiții conexe.

În paralel, administrația locală continuă dezvoltarea unei zone industriale atractive, care să ofere condiții bune pentru investitori.

– Care este cel mai important mesaj pe care doriți să îl transmiteți locuitorilor care așteaptă finalizarea marilor șantiere din oraș?

– Marile proiecte au fost finalizate, iar în prezent continuăm doar investițiile aflate în derulare prin „Anghel Saligny”, POR și alte programe. Este important că am închis proiectele asumate, evitând situațiile dificile întâlnite în alte administrații.

– Domnule Adrian Teban, vă mulțumesc pentru interviul acordat și vă doresc ca toate proiectele să vi se îndeplinească!

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