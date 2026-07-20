Curier Județean

20-22 iulie 2026 | Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

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Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului

Chiar dacă este vacanță, studenții Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de la specializările Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, Educație Fizică și Sportivă, Cercetarea, Conservarea şi Valorificarea Patrimoniului Istoric și Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii, se află în perioada 20-22 iulie 2026 în Destinația de Ecoturism Țara Hațegului pentru a participa la un concurs de orientare turistică și la vizite de studiu cu caracter turistic.

Activitatea se desfășoară sub egida Cercului de Turism din cadrul Facultății de Științe Economice a UAB, în parteneriat cu SC Turism Retezat SRL, alte organizații de turism din zonă și cu sprijinul Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara.

„Această activitate educațională, denumită „Dezvoltarea competențelor și abilităților practice ale studenților UAB prin organizarea unor activități turistice și sportive destinate tinerilor” face parte dintr-un proiect mai amplu finanțat de Ministerul Educației și Cercetării din Fondul pentru Finanțarea Situațiilor Speciale și este organizață de către UAB în scopul:

– îmbunătățirii competențelor și abilităților practice specifice unor ocupații pe care le vor avea studenții UAB după absolvire, inclusiv în domeniul turismului – domeniu care presupune petrecerea plăcută a timpului liber al oamenilor, inclusiv tineri studenți, prin desfășurarea de activități recreativ-distractive precum activități sportive, concursuri, drumeții în aer liber;

– dobândirii de competențe transversale pentru studenții de la diferite facultăți ale UAB și niveluri de pregătire, iar pentru UAB oportunitatea de a pune în valoare interdisciplinaritatea;

– dezvoltarii și diversificării parteneriatelor de colaborare ale UAB cu diferite organizații publice și private”, a precizat conf.univ.dr. Claudia Moisă, responsabil al acestei activități.

sursa foto: Geoparcul internațional UNESCO Țara Hațegului (cu rol ilustrativ)

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