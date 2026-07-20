Curier Județean

Update Foto | Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești

Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de luni, 20 iulie 2026 în Alba Iulia.

Este vorba de un incendiu de vegetație uscată.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în localitatea Micești, strada Tarnița

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba la ora 14.04.

UPDATE ISU Alba, ora 14.16:

Incendiul a fost stins.

A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp.

sursa foto: ISU Alba

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