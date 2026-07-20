Update Foto | Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești

Bărbat de 39 de ani, din Ocna Mureș, cu „alcool la bord”, pe o stradă din Alba Iulia: Ce alcoolemie avea Un bărbat din Ocna Mureș a fost scos din trafic după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe o stradă din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 iulie 2026, […]