Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
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De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate” Din 2004, când a fost ales pentru prima dată primar al orașului Cugir, inginerul Adrian Teban a condus administrația locală prin mai multe […]
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului […]
18 august 2026 | Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea ANUNŢ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 1, cu suprafaţa de 17 mp., parte componentă a imobilului “Construcţie Corp A și teren aferent”, identificat în CF nr. 76330 Aiud, nr. […]
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Pensii 2026 | Stagiul de cotizare după 1 aprilie 2001: Ce trebuie să faci dacă descoperi erori în evidențele pentru pensie
Pensii 2026 | Stagiul de cotizare după 1 aprilie 2001: Ce trebuie să faci dacă descoperi erori în evidențele pentru...
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Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de judecată. Proiectul Rovina, inițiat în Hunedoara, aproape de limita cu județul Alba, a fost inclus pe lista investițiilor strategice în UE
Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de...
Video | Cum a fost furată plasa de la un gard împrejmuitor al bazei sportive din cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia: Autorii, doi tineri, de 16 și 21 de ani
Cum a fost furată plasa de la un gard împrejmuitor al bazei sportive din cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia:...
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Tarife majorate la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Când se va lua decizia
Tarife majorate la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Când se va lua decizia În...
Maximum trei culori pe firmă: Noul regulament pus în consultare de Primăria Alba Iulia intră în detalii până la identitatea vizuală a afacerilor
Maximum trei culori pe firmă: Noul regulament pus în consultare de Primăria Alba Iulia intră în detalii până la identitatea...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
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