Politică Administrație

Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”

Ioana Oprean

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Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”

Fostul premier desemnat Adrian Veștea și-a anunțat susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare, inițiată de Alin Tișe în interiorul PNL. Liberalul susține că demersul urmărește reafirmarea identității doctrinare a partidului și încurajarea dialogului intern, respingând ideea că platforma ar reprezenta o acțiune împotriva conducerii.

Adrian Veștea a anunțat duminică, 20 iulie 2026 că susține Platforma Liberal-Conservatoare lansată de Alin Tișe în interiorul Partidului Național Liberal, subliniind că inițiativa nu este îndreptată împotriva partidului sau a vreunui lider, ci are ca obiectiv consolidarea formațiunii prin dialog și reafirmarea valorilor sale tradiționale.

Membru al PNL de aproximativ trei decenii, Veștea afirmă că și-a exprimat întotdeauna opiniile în mod argumentat, chiar și atunci când acestea nu au coincis cu pozițiile conducerii partidului. El invocă principiile istorice ale liberalismului – libertatea de exprimare, pluralismul și toleranța – și susține că niciun liberal nu ar trebui să se teamă să își susțină punctele de vedere.

În mesajul său, fostul premier desemnat afirmă că PNL trebuie să revină la valorile care i-au definit identitatea și să devină din nou un spațiu al dezbaterii interne, în care opiniile membrilor sunt ascultate și respectate.

„Susțin Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul Partidului Național Liberal. Este un demers care își propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului, să promoveze valorile liberal-conservatoare și să ofere un cadru pentru o dezbatere deschisă, onestă și responsabilă despre viitorul nostru”, a transmis Adrian Veștea.

Potrivit acestuia, platforma își propune să întărească PNL prin dialog și să contribuie la identificarea celor mai bune soluții pentru partid și pentru România, în ciuda diferențelor de opinie existente în interiorul formațiunii.

Platforma Liberal-Conservatoare a fost lansată de Alin Tișe pe 16 iulie, acesta susținând că inițiativa urmărește readucerea PNL la principiile liberal-conservatoare și recuperarea identității doctrinare a partidului.

Anunțul lui Adrian Veștea vine pe fondul tensiunilor interne din PNL, amplificate după desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, fără o consultare prealabilă cu conducerea partidului. Propunerea a fost contestată de liderii liberali, iar Guvernul Veștea nu a reușit să obțină votul de învestitură în Parlament.

foto: arhivă

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