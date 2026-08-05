Sport

Foto: Metalurgistul Cugir – Jiul Petroșani 0-1 (0-0), în turul secund al Cupei României | Eliminare pentru „roș-albaștri”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 31 de minute

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Metalurgistul Cugir – Jiul Petroșani 0-1 (0-0), în turul secund al Cupei României | Eliminare pentru „roș-albaștri”

Metalurgistul Cugir – Jiul Petroșani 0-1 (0-0), în turul secund al Cupei României. Eliminare pentru „roș-albaștri”, după un eșec la limită, formația din Valea Jiului calificându-se meritat în turul al treilea (12 august).

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La „roș-albaștri”, 3 debuturi, B. Avram („U” Cluj), Balaur și Butnariu (CSM Unirea Alba Iulia). Vizitatorii au punctat primii prin Trip (56), reușită la care o parte de vină a avut și tânărul goakeeper al gazdelor.

În runda anterioară a competiției „KO”, gazdele au învins 10-0 la Șugag, iar minerii, 4-0 la Hațeg. Combatantele au fixat un joc amical în 22 august (ultima repetiție înaintea startului).

Arbitri Al. Șuvar, C. Prodan, Ad. Opriș (toți Sibiu); rezervă L. Șipoș (Ocna Mureș) Observator I. Poclid (Timișoara)

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