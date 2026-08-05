Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul

Locuitorii din Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus urmează să beneficieze de alimentare cu gaze naturale printr-un proiect major de extindere a infrastructurii din comuna Unirea. Investiția propusă presupune construirea unei rețele inteligente de distribuție cu o lungime totală de 7.433 de metri și racordarea a 291 de consumatori.

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat publicul interesat cu privire la depunerea solicitării pentru emiterea acordului de mediu în cazul proiectului „Extindere distribuție de gaze naturale cu rețea inteligentă în comuna Unirea, satele Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus, județul Alba”. Investiția este propusă în intravilanul și extravilanul celor două sate și vizează terenurile înscrise în CF nr. 74369, CF nr. 74370 și CF nr. 74373 Unirea, titularul proiectului fiind Comuna Unirea.

Peste 7,4 kilometri de conducte noi

Potrivit documentației tehnice, cele două localități nu sunt în prezent alimentate cu gaze naturale. Pentru gătit și încălzire, locuitorii folosesc în principal butelii cu gaze lichefiate, lemne de foc, precum și peleți sau alți combustibili solizi.

Proiectul propune construirea unei rețele de distribuție a gazelor naturale în regim de presiune redusă, realizată din conducte din polietilenă de înaltă densitate. Lungimea totală a rețelei este estimată la 7.433 de metri, dintre care 3.052 de metri în Ciugudu de Jos, 2.528 de metri în Ciugudu de Sus și 1.853 de metri în extravilan.

Investiția include și realizarea a 291 de branșamente individuale, cu o lungime cumulată de aproximativ 1.310 metri.

Rețea inteligentă, cu monitorizare de la distanță

Proiectul nu se limitează la introducerea conductelor de gaze. Documentația prevede și un sistem inteligent de monitorizare a distribuției, destinat întregii rețele nou construite.

Sistemul va presupune existența unui dispecerat pentru centralizarea datelor provenite din teren, precum și utilizarea unor contoare fiscale individuale cu transmiterea la distanță a valorilor de consum.

Astfel, infrastructura propusă urmărește să ofere nu doar acces la gaz natural, ci și un sistem modern de gestionare și monitorizare a consumului.

Ce se schimbă pentru locuitorii din Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus

Potrivit memoriului de prezentare, introducerea gazului natural ar putea avea efecte directe asupra nivelului de confort al populației. Proiectul este justificat prin necesitatea reducerii dependenței de combustibilii utilizați în prezent pentru încălzire, prepararea hranei și producerea apei calde.

Documentația indică mai multe beneficii urmărite: reducerea cheltuielilor pentru combustibili, creșterea confortului populației, diminuarea poluării și reducerea utilizării lemnului de foc.

Autorii proiectului estimează că investiția ar putea contribui și la dezvoltarea economică a zonei, prin creșterea atractivității pentru investitori și apariția unor noi oportunități de activitate și ocupare la nivel local.

Argument de mediu: mai puțin lemn ars pentru încălzire

Unul dintre argumentele importante ale investiției este și cel de mediu. În prezent, combustibilii solizi, în special lemnul, sunt utilizați pe scară largă pentru încălzire.

Potrivit documentației, trecerea la gaz natural ar putea duce la reducerea numărului de sobe alimentate cu lemne și a consumului de masă lemnoasă, cu efecte favorabile asupra fondului forestier. Proiectul este prezentat, de asemenea, ca o soluție pentru reducerea emisiilor rezultate din arderea combustibililor convenționali.

Lucrări de infrastructură și protejarea rețelelor existente

Executarea investiției va presupune lucrări de săpătură și montarea conductelor pe traseele stabilite prin documentația tehnică. În zonele în care rețeaua va intersecta alte infrastructuri, lucrările vor fi adaptate condițiilor din teren și prevederilor din avizele emise de administratorii rețelelor respective.

Pentru subtraversarea drumurilor naționale, județene și comunale, a căilor ferate sau a cursurilor de apă, documentația prevede montarea conductelor în tuburi de protecție, în conformitate cu normele tehnice aplicabile.

Conductele vor fi realizate din PEHD 100, SDR11, iar îmbinările vor fi executate prin electrofuziune și sudură cap la cap. Proiectarea și execuția sunt prevăzute în conformitate cu normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

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