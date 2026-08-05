Bătaie, amenințări cu moartea și apel la 112: Judecătoria Câmpeni trimite în faza de judecată un dosar penal privind un incident violent de la Sălciua

Un conflict izbucnit în mai 2024, pe fondul unei dispute legate de un teren și al reproșurilor privind accesul cu autoturismul printr-o zonă cu iarbă, ajunge în fața instanței. Judecătoria Câmpeni a constatat legalitatea rechizitoriului și a probelor și a dispus începerea judecății pentru acuzațiile de lovire sau alte violențe și amenințare. Inculpatul se află în stare de libertate.

Un dosar penal pornit de la un conflict petrecut în localitatea Sălciua de Jos intră într-o nouă etapă. Prin Încheierea finală de cameră preliminară nr. 154/2026, pronunțată la 21 iulie 2026, Judecătoria Câmpeni a decis că procesul poate merge mai departe, după ce a verificat legalitatea sesizării instanței, a probelor administrate și a actelor efectuate în cursul urmăririi penale.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni la 26 septembrie 2025, inculpatul este trimis în judecată pentru lovire sau alte violențe, faptă prevăzută de art. 193 alin. 2 din Codul penal, și amenințare, prevăzută de art. 206 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea regulilor privind concursul de infracțiuni.

Conflictul ar fi pornit de la un teren

Potrivit situației de fapt reținute de procurori și prezentate în încheierea instanței, incidentul s-ar fi produs la 24 mai 2024, în jurul orei 13:00, într-un loc din Sălciua de Jos.

Persoana vătămată s-ar fi deplasat cu autoturismul în zona respectivă, unde s-ar fi întâlnit cu inculpatul. Discuția dintre cei doi ar fi pornit de la faptul că autoturismul ar fi trecut prin iarbă, dar și de la întrebări și reproșuri referitoare la niște măsurători efectuate în legătură cu un teren.

Conform acuzațiilor formulate în dosar, schimbul de replici ar fi degenerat. Inculpatul este acuzat că ar fi lovit persoana vătămată cu pumnii și picioarele și că i-ar fi adresat injurii și expresii jignitoare.

Situația ar fi escaladat și mai mult în momentul în care persoana vătămată s-ar fi îndreptat către autoturism. Potrivit rechizitoriului, inculpatul ar fi urmărit-o și i-ar fi luat telefonul din mână.

Agresiunea ar fi continuat lângă autoturism

În continuarea incidentului, persoana vătămată ar fi reușit să intre în autoturism. Potrivit actului de sesizare, agresiunea nu s-ar fi oprit însă aici.

Inculpatul este acuzat că ar fi continuat să lovească persoana vătămată prin geamul deschis al portierei. Aceasta ar fi reușit să își recupereze telefonul, să blocheze portiera și să închidă geamul.

În timpul conflictului, potrivit acuzațiilor, ar fi fost formulată și o amenințare cu moartea, despre care anchetatorii susțin că i-ar fi provocat persoanei vătămate o stare de temere.

După incident, persoana vătămată ar fi apelat 112. La fața locului s-ar fi deplasat polițiști și un echipaj de ambulanță, iar victima ar fi fost transportată la Spitalul Câmpeni pentru îngrijiri medicale.

Certificatul medico-legal: 4-5 zile de îngrijiri

Dosarul conține și un certificat medico-legal, în care sunt consemnate leziuni traumatice despre care se arată că s-ar fi putut produce prin lovire cu corpuri dure.

Potrivit documentului prezentat instanței, leziunile ar fi necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale.

Procurorii au folosit acest document pentru susținerea acuzației de lovire sau alte violențe, în timp ce pentru acuzația de amenințare au fost avute în vedere, între altele, declarațiile și împrejurările în care ar fi fost formulată amenințarea.

Ce probe se află în dosar

În cursul urmăririi penale au fost administrate mai multe mijloace de probă. Printre acestea se numără declarația persoanei vătămate, declarațiile inculpatului și ale unor martori, certificatul medico-legal, documente medicale, precum și date furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale privind apelul efectuat la 112.

În dosar se află inclusiv înregistrarea/conținutul convorbirii telefonice cu operatorul SNUAU 112, redată ulterior în formă scrisă prin proces-verbal.

Aceste probe nu au fost însă evaluate de instanță, în această etapă, din perspectiva vinovăției inculpatului. Camera preliminară are un obiect limitat: verificarea legalității sesizării instanței, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală.

Judecătorul: probele au fost administrate legal

Un element important al hotărârii din 21 iulie 2026 este faptul că judecătorul de cameră preliminară nu a identificat motive pentru excluderea probelor.

Instanța a constatat că rechizitoriul îndeplinește cerințele prevăzute de Codul de procedură penală și că actele de urmărire penală au fost efectuate cu respectarea normelor legale.

De asemenea, judecătorul a reținut că mijloacele de probă indicate în rechizitoriu sunt prevăzute de lege și au fost administrate cu respectarea dispozițiilor legale, astfel că nu se impune excluderea niciunuia dintre mijloacele de probă.

Nici inculpatul și nici persoana vătămată nu au formulat cereri sau excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor ori a efectuării actelor de urmărire penală.

Concluzia Judecătoriei Câmpeni este clară: instanța este competentă să judece cauza, rechizitoriul este legal, probele pot fi menținute în dosar, iar cauza poate intra în etapa propriu-zisă a judecății.

Prin urmare, instanța a dispus începerea judecății față de inculpat pentru cele două infracțiuni reținute în sarcina sa: lovire sau alte violențe și amenințare.

Inculpatul este trimis în judecată în stare de libertate.

Până la o eventuală hotărâre definitivă de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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