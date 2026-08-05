VIDEO | Premieră în județul Alba! DJ 705, primul drum județean realizat cu trei straturi de asfalt: „Am vrut să fim siguri că rezistă”

Premieră în județul Alba! DJ 705, primul drum județean realizat cu trei straturi de asfalt: „Am vrut să fim siguri că rezistă”

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 705 au ajuns la aproximativ 80%. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, drumul este realizat cu trei straturi de asfalt, o soluție aleasă din cauza traficului ,,infernal” din zonă și care este o premieră pentru un drum județean din județul Alba.

Astfel, după ce lucrările de pe DJ 705 au fost intens dezbătute și criticate, în special pe rețelele de socializare, în următoarele trei săptămâni investiția ar urma să fie finalizată.

,,Este singurul drum pe care îl avem în județul Alba care are 3 straturi de asfalt”

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba a explicat că lucrările sunt finalizate în proporție de aproximativ 80% pe DJ 705. În prezent se execută stratul de binder, iar imediat după finalizarea acestuia va începe turnarea stratului de uzură, ultimul din cele trei prevăzute în proiect.

Decizia de a realiza drumul cu trei straturi de asfalt a fost luată din cauza traficului intens de vehicule de mare tonaj, generat de numeroasele cariere și exploatări de agregate minerale din zonă:

,,În momentul de față suntem undeva la 80% cu lucrările. Astăzi o să finalizăm stratul 2 pentru că aici am făcut în așa fel încât să proiectăm drumul cu 3 straturi de asfalt. Este singurul drum pe care îl avem în județul Alba care are 3 straturi de asfalt. Lucrul ăsta l-am făcut datorită faptului că în zonă sunt foarte multe cariere, foarte multe exploatări de agregate minerale și atunci am decis să-l facem cu 3 straturi de asfalt. Astăzi finalizăm pe toată porțiunea de 6 km, pentru că drumul are o lungime de 6 km, stratul 2 de binder.”, a explicat Marius Hațegan.

Structura rutieră a fost proiectată cu trei straturi de asfalt: un prim strat de 6 centimetri de anrobat, un strat de binder tot de 6 milimetri, iar în următoarele două săptămâni va fi turnat și stratul de uzură, cu o grosime de 4 centimetri.

,,Primul strat a fost de 6 cm, acum avem binder tot de 6 și urmează să finalizăm în următoarele două săptămâni și stratul de uzură care va fi de 4 centimetri.”, a mai spus acesta.

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba a precizat că soluția tehnică reprezintă, cel mai probabil, o premieră pentru un drum județean din România.

De ce au fost întârziate lucrările?

Marius Hațegan a explicat că întârzierile înregistrate în execuția lucrărilor au fost cauzate, în principal, de condițiile meteorologice nefavorabile. Zăpada din timpul iernii și ploile abundente au împiedicat desfășurarea lucrărilor în ritmul planificat.

,,Am avut și câteva probleme, întârzieri. Asta s-a datorat și timpului nefavorabil, mai ales datorită zăpezii pe care am avut-o pe perioada de iarnă.

Nu am putut să lucrăm, au fost și foarte multe ploi, însă noi am verificat foarte des împreună cu colegii mei de la Consiliul Județean, colegul Sorin Maier, care răspunde de acest drum din cadrul serviciului de drumuri din cadrul Consiliului Județean. Am verificat foarte des calitatea lucrărilor, am verificat foarte des gradul de compactare și din acest motiv, hai să spunem așa, s-au prelungit oarecum și lucrările.”, a mai precizat Marius Hațegan.

,,De mâine putem să începem și ultimul strat de uzură”

În continuare, vicepreședintele Consiliului Județean Alba a precizat că stratul de uzură o să fie turat începând de mâine, 6 august 2026:

,,Stratul de uzură o să începem de mâine, pentru că astăzi vom finaliza stratul de binder, asta este discuția pe care am avut-o de dimineață cu constructorul, iar de mâine putem să începem și ultimul strat de uzură pe toată lungimea de 6 km.”

Despre faptul că drumul a fost mai costisitor din pricina celor trei straturi, Marius Hațegan a menționat și că: ,,este un drum de munte și am avut în proiect de realizat foarte multe consolidări și foarte multe lucrări care sunt mai costisitoare.”

Investiția are o valoare totală de 30 de milioane de lei și este finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Potrivit lui Marius Hațegan, lucrările ar urma să fie finalizate în aproximativ trei săptămâni.

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