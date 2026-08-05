Alocații de stat pentru copii 2026: Plata se face mai devreme în luna august. Anunțul oficial

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va efectua în luna august 2026 plata în avans a beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna iulie 2026, întrucât data de 8 august 2026, prevăzută în calendarul de plată, este zi nelucrătoare.

Astfel, vineri, 7 august 2026, vor fi virate în conturile bancare drepturile aferente alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție.

Aceste beneficii de asistență socială sunt acordate, la nivel național, astfel:

*alocația de stat pentru copii, de care beneficiază peste 3,3 milioane de beneficiari;

*indemnizația pentru creșterea copilului, pentru aproximativ 146 de mii de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copilului;

*stimulentul de inserție, de care beneficiază peste 69 de mii de părinți care au ales să revină la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe în data de 10 august 2026, prin intermediul oficiilor poștale.

De asemenea, drepturile aferente celor aproximativ 930 de mii de persoane cu dizabilități vor fi achitate începând cu 14 august 2026.

Sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială (alocația lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC, venitul minim de incluziune) vor fi virate de ANPIS, prin agențiile teritoriale, începând cu 20 august 2026.

Conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în prezent, la nivel național aproximativ 8 milioane persoane beneficiază de prestații de asistență socială. Volumul total al plăților se ridică la aproape 3 miliarde de lei, o intervenție financiară majoră care contribuie lunar la susținerea veniturilor familiilor, persoanelor vulnerabile și copiilor din întreaga țară, se precizează într-un comunicat oficial.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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