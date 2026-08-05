Antrepriza generală Elis Pavaje, De la pavaj la antrepriză generală: Povestea unei evoluții naturale

Interviu cu dl. Cristian Panea, director tehnic

1. Elis Pavaje este cunoscută ca producător de pavele. Când și de ce a apărut divizia de antrepriză generală?

Extinderea către antrepriza generală a venit firesc, ca o continuare naturală a drumului nostru. Încă de la început, Elis Pavaje a oferit servicii de consultanță și montaj, iar de-a lungul anilor am avut ocazia să vedem cum produsele noastre prindeau viață în proiecte de amenajare exterioară din ce în ce mai ample și mai complexe.

Pe măsură ce beneficiarii au început să aprecieze nu doar calitatea produselor, ci și profesionalismul echipelor noastre, întrebarea a apărut aproape de la sine: de ce să nu preluăm responsabilitatea întregului proiect, de la un capăt la altul?

Așa am consolidat oficial, în 2020, divizia de antrepriză generală, care astăzi este unul dintre pilonii de dezvoltare ai companiei. Între timp, am extins serviciile și în zona construcțiilor civile, iar în portofoliu avem deja o serie de proiecte din segmentul comercial.

2. Ce înseamnă, concret, servicii în regim de antrepriză generală în cadrul Elis Pavaje?

Înseamnă că preluăm un proiect integral, de la conceptul inițial și contractare, până la execuție și recepția finală. Gestionăm atât lucrări de infrastructură, cât și, mai nou, proiecte de construcții civile de anvergură, combinând resursele noastre interne cu parteneri specializați, atent selecționați.

Practic, prin această divizie, clienții găsesc totul la un singur furnizor: consultanță, proiectare, ofertare, contractare, logistică, execuție și coordonarea serviciilor externalizate. Un singur interlocutor, o singură echipă responsabilă de rezultat.

3. Cum este structurată echipa tehnică a diviziei de antrepriză generală?

Astăzi, departamentul de antrepriză generală numără aproximativ 300 de profesioniști, specializați în coordonarea și execuția lucrărilor complexe. Vorbim despre echipe complete de montaj, ingineri constructori, ingineri topografi, precum și specialiști în proiectare, ofertare și logistică.

Această structură ne dă capacitatea de a gestiona simultan mai multe proiecte de amploare, în diverse regiuni ale țării, fără să facem rabat de la calitate sau eficiență.

4. Ce rol a avut această divizie în evoluția financiară a companiei?

Un rol semnificativ. În 2023, divizia de antrepriză generală a generat aproximativ 47% din cifra de afaceri a companiei — o cifră care confirmă că direcția aleasă este sustenabilă și perfect aliniată cu nevoile reale ale pieței din România.

De asemenea, este important de menționat că, din cifra de afaceri a departamentului tehnic în 2025, aproximativ 25% a fost generată de lucrări civile și industriale — un semnal clar că acest segment câștigă din ce în ce mai multă greutate în activitatea noastră. Ne dorim să continuăm să investim și să ne dezvoltăm pe această direcție, pentru că vedem aici un potențial real de creștere.

5. Ce tipuri de lucrări poate gestiona Elis Pavaje în regim de antrepriză generală?

Pentru beneficiarii noștri, antrepriza generală Elis Pavaje înseamnă un singur partener care își asumă întregul proiect, de la primele schițe până la predarea finală a lucrării.

Prin resurse proprii, acoperim servicii esențiale precum proiectarea și execuția lucrărilor de drumuri, poduri, construcții civile și industriale. Toate aceste etape sunt coordonate unitar, ceea ce reduce riscurile, întârzierile și costurile neprevăzute pentru beneficiar.

În completare, colaborăm cu subcontractori atent selecționați, astfel încât beneficiarul să nu fie nevoit să gestioneze mai mulți furnizori în paralel. Prin aceste parteneriate asigurăm și servicii precum rețele electrice, irigații, amenajări peisagistice, terenuri de joacă sau lucrări hidrotehnice și de canalizare.

Rezultatul este un proiect livrat la cheie — coerent, bine planificat și realizat la standarde ridicate de calitate, cu un singur punct de responsabilitate și comunicare.

6. Care sunt proiectele de referință recente ale diviziei de antrepriză generală?

Printre cele mai importante proiecte câștigate sau realizate în ultimii ani se numără:

-Reabilitarea infrastructurii rețelei de transport public urban din Municipiul Alba Iulia și Cugir;

-Reabilitări de centre istorice în Municipiul Orăștie și orașul Dumbrăveni;

-Pistă de biciclete pe distanța Hatvan – Apc, Ungaria;

-Reasfaltarea DN1, pe tronsonul Alba Iulia – Aiud;

-Întreținere periodică a covoarelor asfaltice – DRDP Brașov, Lot 6;

-Modernizarea drumului județean DJ107I – „Transalpina de Apuseni”, un proiect strategic ce va lega Munții Apuseni de autostradă, la Aiud;

-Realizarea unor centre logistice și hypermarketuri la Alba Iulia, Ciugud, Aiud, Târgu Mureș și Lugoj;

-Amenajare Costinești, proiectul Beach Please;

-Modernizarea drumului județean DJ 106G, de la km 12+511 până la km 31+604, traseu inters. DN1-Miercurea Sibiului-Apoldu de jos (DC72)-Ludoș-Gusu–inters. DJ107B și relocarea utilităților;

-Reabilitarea și realizarea de parcuri și spații verzi: Municipiul Orăștie, Deva, Alba Iulia.

7. Care este principalul atu al Elis Pavaje pe o piață extrem de competitivă?

Am crescut pas cu pas, fără salturi forțate, dar cu obiective clare. Ceea ce ne diferențiază este felul în care am reușit să îmbinăm experiența acumulată în timp cu deschiderea către nou: rămânem fideli valorilor de la care am plecat — seriozitatea, respectul și calitatea — și, în același timp, urmărim constant evoluția tehnologiilor și a pieței.

Domeniul de bază al companiei rămâne producția și vânzarea de prefabricate mici din beton, însă am văzut potențial real în dezvoltarea serviciilor. Există încă mult loc de creștere pentru companiile care depun efort susținut pentru menținerea unor standarde ridicate de calitate și responsabilitate.

Am dezvoltat organic acest departament de servicii, am investit în utilaje și, mai ales, în oameni. Iar peste toate, am construit relații bazate pe încredere — pentru că încrederea e un lucru care se câștigă în timp și pe care nimic nu-l poate înlocui.

8. Ce tip de clienți apelează la serviciile de antrepriză generală Elis Pavaje?

Lucrăm atât cu instituții publice, pe proiecte finanțate din fonduri publice sau europene, cât și cu beneficiari privați și companii care își doresc proiecte complexe de infrastructură și amenajare exterioară.

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