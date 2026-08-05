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CIL Blaj – ACS Mediaș 2-1 (1-1), în Cupa României! Echipa din „Mica Romă”, calificare după prelungiri și o nouă răsturnare de scor

Dan HENEGAR

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CIL Blaj – ACS Mediaș 2-1 (1-1), în Cupa României! Echipa din „Mica Romă”, singura reprezentantă a Albei rămasă în cursă, calificare după prelungiri și o nouă răsturnare de scor

CIL Blaj a acces în turul al treilea al Cupei României, după victoria obținută în prelungiri, scor 2-1 (1-1), cu ACS Mediaș, echipa din „Mica Romă” revenind de la 0-1 și întorcând rezultatul (la fel ca în precedenta dispută, cu CSU Alba Iulia). O calificare în premieră în ultimul deceniu pentru gruparea blăjeană.

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Scorul a fost deschis de Vodă (3, autogol), care a trimis în propria poartă la șutul lui Neagu. Experimentatul Blănaru a restabilit egalitatea (33). S-a ajuns la prelungiri, iar rezerva Macarie, intrat în minutul 80, a punctat în minutul 90+5, cu un minut mai devreme oaspeții rămânând în inferioritate numerică (eliminat S. Luca)

La gazde, absenți au fost Boldea și S. Bran (suspendați), Micu-Cristea, Ciumaș și Rotar (accidentați), rezervă fiind Crivac (ultima achiziție), a intrat în actul secund.

Blăjenii au eliminat CSU Alba Iulia (4-3 în deplasare, după 1-3 în minutul 73), iar oaspeții au trecut de Inter Sibiu, tot într-o confruntare externă, scor 2-0.

Arbitri M. Șerban, Căt. Man, D. Mate; rezervă P. Bodocan (toți Cluj-Napoca) Observator L. Hotico (Timișoara)

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