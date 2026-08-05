De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului
Milioane de pensionari nu au beneficiat de indexarea anuală a pensiilor nici în 2025, nici în 2026. Guvernul susține că decizia a fost determinată de situația finanțelor publice și de necesitatea reducerii deficitului bugetar, argumente care au stat la baza măsurilor fiscal-bugetare adoptate în ultimii doi ani.
După recalcularea pensiilor din 2024, mulți pensionari se așteptau ca majorările anuale prevăzute de lege să continue și în anii următori. Totuși, Executivul a decis să mențină neschimbată valoarea punctului de referință, ceea ce a însemnat că indexarea nu a fost aplicată nici în 2025 și nici în 2026.
În documentele care au însoțit actele normative adoptate de Guvern este explicat faptul că măsura a fost necesară pentru limitarea cheltuielilor permanente ale statului și pentru respectarea țintelor privind deficitul bugetar.
De ce a fost suspendată indexarea pensiilor
Potrivit explicațiilor prezentate de autorități, bugetul public a fost puternic afectat de majorările acordate în 2024, când au fost aplicate atât indexarea anuală, cât și recalcularea pensiilor în baza noii legislații.
Guvernul arată că aceste măsuri au crescut semnificativ cheltuielile sistemului public de pensii, iar acordarea unei noi indexări ar fi avut un impact suplimentar asupra bugetului de stat. Din acest motiv, Executivul a optat pentru înghețarea valorii punctului de referință.
Valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei
Prin măsurile fiscal-bugetare adoptate pentru anii 2025 și 2026, valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei, nivel stabilit după reforma sistemului public de pensii.
În practică, această decizie a însemnat că pensiile calculate în funcție de punctele de pensie acumulate nu au mai beneficiat de creșterea anuală prevăzută de mecanismul de indexare.
Argumentele invocate de Guvern
Executivul motivează lipsa indexării prin mai multe considerente economice și bugetare:
– reducerea deficitului bugetar;
– limitarea creșterii cheltuielilor permanente;
– menținerea echilibrului finanțelor publice;
– respectarea angajamentelor asumate de România în procesul de consolidare fiscală.
Autoritățile susțin că o nouă majorare generală a pensiilor ar fi generat costuri suplimentare de miliarde de lei anual, cu efecte pe termen lung asupra bugetului.
Ce ajutoare au fost acordate pensionarilor
În locul unei indexări generale, Guvernul a ales să acorde sprijin financiar pensionarilor cu venituri mici.
În 2025, pensionarii care îndeplineau condițiile stabilite prin lege au primit un ajutor financiar în valoare totală de 800 de lei, acordat în două tranșe, măsură prezentată de Executiv ca o formă de sprijin pentru persoanele cele mai afectate de creșterea costului vieții.
Când ar putea reveni majorările
Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un calendar pentru reluarea indexării automate a pensiilor.
Potrivit explicațiilor oficiale, o nouă majorare generală va depinde de evoluția economiei, de încadrarea în țintele de deficit și de resursele disponibile la bugetul de stat.
Ce trebuie să știe pensionarii
În prezent:
– pensiile nu au fost indexate în 2025 și 2026;
– Guvernul justifică măsura prin constrângerile bugetare și necesitatea reducerii deficitului;
– eventualele majorări viitoare vor depinde de situația finanțelor publice și de deciziile care vor fi adoptate în perioada următoare.
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