Accident în Alba: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit la Vălișoara
Accident în Alba: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit la Vălișoara
Un accident rutier între o motocicletă și un autoturism a avut loc miercuri după-masa, în jurul orei 17.30, la Vălișoara.
Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în localitatea Vălișoara.
În accident sunt implicate un autoturism și o motocicletă, fără persoane încarcerate.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
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