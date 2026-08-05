Medicamentele Colebil și Panzcebil nu mai pot fi vândute în farmacii. De ce a fost blocată comercializarea pastilelor
Medicamentele Colebil și Panzcebil nu mai pot fi vândute în farmacii. De ce a fost blocată comercializarea pastilelor
Biofarm a anunțat că medicamentele Colebil și Panzcebil nu mai pot fi comercializate temporar în România, după ce Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a decis blocarea vânzării pe întregul lanț de distribuție. Compania susține că decizia nu este legată de calitatea sau siguranța produselor.
Anunțul a fost făcut marți, 4 august, printr-un raport transmis Bursei de Valori București (BVB), în care Biofarm precizează că măsura vizează atât Colebil drajeuri, cât și Panzcebil drajeuri gastrorezistente.
„Pentru produsele Colebil, drajeuri, Panzcebil, drajeuri gastrorezistente, a fost emisă o decizie de blocare a vânzării pe întregul lanț de distribuție, până la nivelul farmaciilor, ca urmare a solicitării Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în scopul clarificării documentației pentru produsele menționate”, se arată în raportul companiei, potrivit Agerpres.
Reprezentanții Biofarm subliniază că decizia are un caracter administrativ și nu este determinată de probleme privind calitatea sau siguranța celor două medicamente.
„Aceste produse continuă să îndeplinească standardele de calitate și de siguranță pentru pacient”, au transmis reprezentanții companiei.
Deocamdată, Biofarm nu a precizat cât timp va rămâne în vigoare măsura și nici când ar putea fi reluată comercializarea celor două produse.
Vânzarea va putea fi reluată după finalizarea procesului de clarificare a documentației solicitate de ANMDMR.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Alocații de stat pentru copii 2026: Plata se face mai devreme în luna august. Anunțul oficial
Alocații de stat pentru copii 2026: Plata se face mai devreme în luna august. Anunțul oficial Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va efectua în luna august 2026 plata în avans a beneficiilor de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna iulie 2026, întrucât data de 8 august 2026, prevăzută […]
Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, îşi publică declaraţiile de avere şi de interese: ,,Pentru a înlătura orice speculații”
Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, îşi publică declaraţiile de avere şi de interese: ,,Pentru a înlătura orice speculații” Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul a fost făcut miercuri de șeful statului, printr-o postare pe platforma X. ,,În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, […]
Un an de la dispariția lui Ion Iliescu: A fost primul președinte al României de după Decembrie 1989
Un an de la dispariția lui Ion Iliescu: A fost primul președinte al României de după Decembrie 1989 Se împlinește un an de la dispariția primului președinte al României de după Decembrie 1989. Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni de spitalizare. A fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Medicamentele Colebil și Panzcebil nu mai pot fi vândute în farmacii. De ce a fost blocată comercializarea pastilelor
Medicamentele Colebil și Panzcebil nu mai pot fi vândute în farmacii. De ce a fost blocată comercializarea pastilelor Biofarm a...
Alocații de stat pentru copii 2026: Plata se face mai devreme în luna august. Anunțul oficial
Alocații de stat pentru copii 2026: Plata se face mai devreme în luna august. Anunțul oficial Agenția Națională pentru Plăți...
Știrea Zilei
Vârstnic din Albac, reținut de polițiști după ce le-a propus unor adolescente, de 15 și 17 ani, să întrețină relații sexuale cu el. Este cercetat pentru corupere de minori și agresiune sexuală
Vârstnic din Albac, reținut de polițiști după ce le-a propus unor adolescente, de 15 și 17 ani, să întrețină relații...
VIDEO | După ce în această iarnă 50.000 de familii din Apuseni au rămas fără curent, electricienii ,,își fac vara sanie”: Intervenție de toaletare a vegetației în preajma liniilor de electricitate
După ce în această iarnă 50.000 de familii din Apuseni au rămas fără curent, electricienii ,,își fac vara sanie”: Intervenție...
Curier Județean
De ce au descins polițiștii și jandarmii în Apuseni: Acțiunea „afinele”, pornită la cererea primarilor din Apuseni. Au fost vizați culegătorii din alte județe
De ce au descins polițiștii și jandarmii în Apuseni: Acțiunea „afinele”, pornită la cererea primarilor din Apuseni. Au fost vizați...
„Organizația de Management al Turismului nu se face în restaurante și hoteluri!” Un antreprenor HoReCa din Alba Iulia acuză administrația locală: „Ați avut patru ani să ne demonstrați leadership-ul”
„Organizația de Management al Turismului nu se face în restaurante și hoteluri!” Un antreprenor HoReCa din Alba Iulia acuză administrația...
Politică Administrație
FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A....
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un sistem inteligent care promite economie de energie și mai multă siguranță
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un...
Opinii Comentarii
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului
De ce nu au fost indexate pensiile în 2025 și 2026. Guvernul invocă presiunea asupra bugetului Milioane de pensionari nu...
Pensia minimă 2026. Cât este indemnizația socială pentru pensionari, cine beneficiază și ce trebuie să știe românii
Pensia minimă garantată 2026: cât este, cine beneficiază și ce schimbări sunt în vigoare Pensia minimă garantată 2026 sau indemnizația...