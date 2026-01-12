FOTO: Medalii pentru cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia, la Campionatele Naționale de Ciclocros 2026 | Attila Malnasi și Miruna Măda – vicecampioni naționali, Radu Măda – medalie de bronz

Medalii pentru cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia, la Campionatele Naționale de Ciclocros 2026 | Attila Malnasi și Miruna Măda – vicecampioni naționali, Radu Măda – medalie de bronz, la prima competiție a anului

Medalii cucerite de cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia la Campionatele Naționale de Ciclocros 2026, prima competiție a anului, Attila Malnasi și Miruna Măda devenind vicecampioni naționali, iar Radu Măda și-a adjudecat medalia de bronz.

Calendarul competițional al Federației Române de Ciclism 2026 a debutat cu Campionatele Naționale de Ciclocros, evenimen care și-a ales câștigătorii în localitatea Florești (județul Prahova), pe un traseu conceput în jurului Domeniului Cantacuzino, care a găzduit pentru al doilea an consecutiv această competiție.

Traseul de concurs a fost o buclă de aproximativ 2,7 km, marcată clar și dotată cu o zonă tehnică („pit”) în apropierea startului și sosirii, unde spectatorii au putut urmări de aproape evoluțiile sportivilor in fiecare tur. Categoriilșe care au participat la acest eveniment au început de la Under 11 (9-10 ani) până la Master 4 (+60 ani).

Pe un traseu rapid, tehnic și solicitant, specific ciclocrosului de iarnă, Miruna Măda (Under 23) și Josef Malnasi Attila (Elite) au avut evoluții foarte solide și au obținut titlurile de vicecampioni naționali în categoriile lor, confirmând constanța și nivelul ridicat al pregătirii din acest sezon. Rezultatele excelente au fost completate de Radu Măda, care a urcat pe treapta a treia a podiumului la juniori, obținând medalia de bronz după o cursă disputată până la final, în care lupta pentru poziții s-a dus la fiecare tur.

Cele două titluri de vicecampion național și un loc trei încununează un sezon reușit de ciclocros și reconfirmă munca, disciplina și determinarea sportivilor, într-un cadru competițional de cel mai înalt nivel din ciclismul românesc. Campionatul Național de Ciclocros 2026 a încheiat oficial sezonul competițional de sezon rece în ciclismul românesc. Competiția a adus la start sportivi de toate vârstele, de la copii până la elite și masters, într-o întrecere care a testat atât rezistența, cât și abilitățile tehnice pe un traseu amenajat special pentru ciclocros.

„În contextul sportului albaiulian, aceste clasări plasează ciclismul printre cele mai bune secții ale CSM Unirea Alba Iulia, prin rezultate concrete, titluri importante și o prezență constantă pe podiumurile competițiilor majore din calendarul național. Sezonul de ciclocros confirmă astfel nu doar valoarea individuală a sportivilor, ci și forța unei secții care a devenit un adevărat ambasador al performanței pentru Alba Iulia, având la baza suportul tehnic oferit de Asociația Biciclim prin Mihai Ferlai, devenit parte din echipă prin aportul din ce in ce mai consistent in deplasările la competiții”, au transmis reprezentanții secției de ciclism de la CSM Unirea Alba Iulia.

Evenimentul a reunit printre cei mai buni cicliști de ciclocros din țară, de la sportivi profesioniști, la amatori și copii, care s-au întrecut pe un traseu dedicat acestei disciplinei, conceput pentru a pune la încercare rezistența, abilitățile tehnice și forța fizică a participanților. În acest context, mai precizăm faptul că Denisa Mărcuș (CSM Mediaș, din Geomal, Comuna Stremț) a urcat pe treapta a treia a podiumului la cadete. (H.D.M.)

