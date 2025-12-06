FOTO: Performanță extraordinară pentru CSM Unirea Alba Iulia: Attila Malnași, Miruna Măda și Radu Măda au cucerit Cupa României la ciclocros

Performanță extraordinară realizată de CSM Unirea Alba Iulia: Attila Malnași, Miruna Măda și Radu Măda au cucerit Cupa României la ciclocros!

Astăzi, la Cluj Winter Race, a fost decernată oficial Cupa României la Ciclocross, iar CSM Unirea Alba Iulia a reușit o performanță extraordinară!

Cei trei sportivi ai clubului – Măda Miruna (U23 / Elite), Măda Radu (Junior) și Attila Malnași (Elite) – au câștigat Cupa României la categoriile lor, confirmând un sezon complet, constant și construit cu multă muncă, disciplină și pasiune. Un rezultat de excepție pentru Alba Iulia și pentru întreaga echipă!

„Vrem să mulțumim Clubului CSM Unirea, domnului Radu Urcan, Primăriei Alba Iulia și domnului primar Gabriel Pleșa, precum și Asociației Biciclim, care au fost alături de noi pe tot parcursul acestui sezon.

Sperăm că i-am făcut mândri și că prin rezultatele noastre am confirmat încrederea pe care ne-au acordat-o”, au transmis reprezentanții clubului din Cetatea Marii Uniri

Denisa Mărcuș (CSM Mediaș) a terminat pe locul secund, o performanță pentru sportiva din Alba.

Sportivii de la Biciclim au participat pe același traseu la categoria Mtb, Andrei Cristea – locul doi, Paul Blăjan – locul 3 si Razvan Druțău – locul 6

