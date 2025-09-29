FOTO: LPS Sebeș Under 15, parcurs de senzație: echipa condusă de Cosmin Groza, 6 victorii din tot atâtea meciuri

LPS Sebeș Under 15, parcurs de senzație: echipa condusă de Cosmin Groza a realizat 6 victorii din tot atâtea meciuri

LPS Sebeș are un parcurs de senzație la Under 15, echipa pregătită de Cosmin Groza având 6 victorii din tot atâtea meciuri disputate în Seria 7 a Campionatelor Naționale organizate de Federația Română de Fotbal.

„Leuții” au maximum de puncte până în acest moment competițional și se situează pe prima poziție a ierarhiei. LPS Sebeș a stâns 18 puncte, golaveraj 30-7, pe următoarele locuri fiind Gloria Arad (16 puncte) și Viitorul Arad (15 puncte). În ultima rundă, LPS Sebeș a repurtat o victorie netă cu „lanterna roșie” CSȘ Șelimbăr (zero puncte, golaveraj 0-63), în meciul extern de la Șura Mică. Oaspeții s-au impus cu scorul de 8-0 (2-0), goluri marcate de Negru (3), Ignat și Streulea – câte două, Fulea. Mai precizăm faptul că la Under 16 rezultatul a fost CSȘ Șelimbăr – LPS Sebeș 1-0 (0-0). La Under 15, Cosmin „Coco” Groza a mizat pe Zamora – Damoc, Săliștean, Duca, Pușcău, Dăncilă, Fulea, Streulea, Ciucur, Negru, Ignat, mai intrând Duvlea, Stancu, Dahinten, Ciocănaru și Lemac. În etapa viitoare, următoare este dubla cu ACS Alma Sibiu, programată sâmbătă, 4 octombrie, de la orele 12.00 și 14.00, pe „Pielarul”. Rundele viitoare, deplasare la Viitorul Arad (11 octombrie) și apoi derby-ul acasă cu Gloria Arad (etapa a noua, 18 octombrie) sunt decisive pentru stabilirea configurației clasamentului.

