Rămâi conectat

Sport

FOTO: LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, remize în derby-urile județene din competițiile de juniori

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de minute

în

De

LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, remize în derby-urile de „Alba” din competițiile de juniori

LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia au remizat, după partide echilibrate, în cele două dueluri de pe „Pielarul” contând pentru etapa a patra din Seria 8 a Campionatelor Naționale Under 19 și Under 17 organizate de Federația Română de Fotbal. Lps Sebeș se menține imbatabilă și după aceasă etapă, la ambele categorii de vârstă.

Citește și: Topul celor mai bune academii fotbalistice din România în 2025: CSM Unirea Alba Iulia – locul 46, LPS Sebeș – locul 94!

În runda viitoare sunt disputele CSȘ Caransebeș – LPS Sebeș (sâmbătă, 20 septembrie) și CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara (duminică, 21 septembrie, la Micești). Rezultate:

*Under 19: LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-0): Ghitan (80)/ Munteanu (60). Antrenorul Doru Oancea (LPS Sebeș) a mizat pe Similie – P. Lăncrănjan, Vintilă, Nicola, Moise, T. Crișan, M. Cristea, V. Cosma, Cl. Lăncrănjan, Todea, E. Vlad, mai intrând Ghitan, Alisie, Moș, Crețu și Davel. LPS Sebeș se clasează pe locul secund, cu 8 puncte (două victorii, două remize), golaveraj 21-3, fără a cunoaște gustul eșecului. După prima remiză stagională, CSM Unirea Alba Iulia este pe locul 8, cu 4 puncte (o victorie, un egal), golaveraj 4-7.

*Under 17: LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 0-0. Gazdele, pregătite de Paul Păcurar, i-a folosit pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Moga, Topală, Miclea, Căian, Fulea (mai jucând Hada, Droj, Brumaru și Boitoș). Trebuie specificat faptul că Tudor Topală, mijlocașul Sebeșului, a suferit o dublă fractură cu deplasare a antrebrațului stâng (fiind nevoie de o operație la Târgu Mureș).

Conjudețenele sunt vecine din ierarhie, CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Silviu Miron) fiind pe locul 4 (7 puncte, două succese, un egal, golaveraj 10-6), iar LPS Sebeș se clasează pe locul 5 (6 puncte, un succes, 3 egaluri, golaveraj 4-3).

Foto: Rareș Cîndescu

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Blăjeanca Adelina Nagy, locul doi la Cupa României la culturism și fitness

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

15 septembrie 2025

De

Blăjeanca Adelina Nagy a ocupat locul doi la Cupa României la culturism și fitness Adelina Nagy, sportivă din Blaj, a terminat recent pe locul secund la Cupa României la culturism și fitness, una dintre cele mai importante competiții naționale din calendarul FRCS. Concursul care a reușit cei mai buni sportivi din țară s-a desfășurat pe […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | CS Ocna Mureș, lider cu punctaj maxim în SuperLiga din Alba

Lucian Daramus

Publicat

acum o zi

în

14 septembrie 2025

De

CS Ocna Mureș, lider cu punctaj maxim în SuperLiga din Alba CS Ocna Mureș este după trei etape lider cu punctaj maxim în SuperLiga de fotbal din județul Alba. În runda a treia, „Soda dragă” s-a impus cu 6-2 în meciul din deplasare cu Viitorul Vama Seacă. Diferența s-a făcut în repriza secundă, la pauză […]

Citește mai mult

Sport

Liga 3 | Metalurgistul Cugir, lider și după etapa a 3-a: Victorie categorică la Șugag

Lucian Daramus

Publicat

acum o zi

în

14 septembrie 2025

De

Metalurgistul Cugir, lider în Liga 3 și după etapa a 3-a: Victorie categorică la Șugag Metalurgistul Cugir se menține pe primul loc în Seria 7 din Liga 3 de fotbal și după etapa a 3-a. Citește și: FOTO | CIL Blaj, victorie uriașă, cu Poli, primul succes acasă pentru CSM Unirea, întâiul eșec suferit de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 28 de minute

15 septembrie 2025 | Circulație restricționată pe autostrăzile A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda. Lucrări CNAIR în mai multe zone

15 septembrie | Circulație restricționată pe A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda pentru lucrări programate pe...
Actualitateacum 2 ore

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: Proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: TOTUL despre proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge

Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul...
Ştirea zileiacum o zi

VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”

VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie de 0,67 mg/l

Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie...
Curier Județeanacum 2 ore

16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa

16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Politică Administrațieacum 3 zile

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci

15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
Opinii - Comentariiacum 6 ore

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea