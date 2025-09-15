FOTO: LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, remize în derby-urile județene din competițiile de juniori

LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, remize în derby-urile de „Alba” din competițiile de juniori

LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia au remizat, după partide echilibrate, în cele două dueluri de pe „Pielarul” contând pentru etapa a patra din Seria 8 a Campionatelor Naționale Under 19 și Under 17 organizate de Federația Română de Fotbal. Lps Sebeș se menține imbatabilă și după aceasă etapă, la ambele categorii de vârstă.

În runda viitoare sunt disputele CSȘ Caransebeș – LPS Sebeș (sâmbătă, 20 septembrie) și CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara (duminică, 21 septembrie, la Micești). Rezultate:

*Under 19: LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-0): Ghitan (80)/ Munteanu (60). Antrenorul Doru Oancea (LPS Sebeș) a mizat pe Similie – P. Lăncrănjan, Vintilă, Nicola, Moise, T. Crișan, M. Cristea, V. Cosma, Cl. Lăncrănjan, Todea, E. Vlad, mai intrând Ghitan, Alisie, Moș, Crețu și Davel. LPS Sebeș se clasează pe locul secund, cu 8 puncte (două victorii, două remize), golaveraj 21-3, fără a cunoaște gustul eșecului. După prima remiză stagională, CSM Unirea Alba Iulia este pe locul 8, cu 4 puncte (o victorie, un egal), golaveraj 4-7.

*Under 17: LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 0-0. Gazdele, pregătite de Paul Păcurar, i-a folosit pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Moga, Topală, Miclea, Căian, Fulea (mai jucând Hada, Droj, Brumaru și Boitoș). Trebuie specificat faptul că Tudor Topală, mijlocașul Sebeșului, a suferit o dublă fractură cu deplasare a antrebrațului stâng (fiind nevoie de o operație la Târgu Mureș).

Conjudețenele sunt vecine din ierarhie, CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Silviu Miron) fiind pe locul 4 (7 puncte, două succese, un egal, golaveraj 10-6), iar LPS Sebeș se clasează pe locul 5 (6 puncte, un succes, 3 egaluri, golaveraj 4-3).

Foto: Rareș Cîndescu

