FOTO: LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, remize în derby-urile județene din competițiile de juniori
LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, remize în derby-urile de „Alba” din competițiile de juniori
LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia au remizat, după partide echilibrate, în cele două dueluri de pe „Pielarul” contând pentru etapa a patra din Seria 8 a Campionatelor Naționale Under 19 și Under 17 organizate de Federația Română de Fotbal. Lps Sebeș se menține imbatabilă și după aceasă etapă, la ambele categorii de vârstă.
Citește și: Topul celor mai bune academii fotbalistice din România în 2025: CSM Unirea Alba Iulia – locul 46, LPS Sebeș – locul 94!
În runda viitoare sunt disputele CSȘ Caransebeș – LPS Sebeș (sâmbătă, 20 septembrie) și CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara (duminică, 21 septembrie, la Micești). Rezultate:
*Under 19: LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-0): Ghitan (80)/ Munteanu (60). Antrenorul Doru Oancea (LPS Sebeș) a mizat pe Similie – P. Lăncrănjan, Vintilă, Nicola, Moise, T. Crișan, M. Cristea, V. Cosma, Cl. Lăncrănjan, Todea, E. Vlad, mai intrând Ghitan, Alisie, Moș, Crețu și Davel. LPS Sebeș se clasează pe locul secund, cu 8 puncte (două victorii, două remize), golaveraj 21-3, fără a cunoaște gustul eșecului. După prima remiză stagională, CSM Unirea Alba Iulia este pe locul 8, cu 4 puncte (o victorie, un egal), golaveraj 4-7.
*Under 17: LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 0-0. Gazdele, pregătite de Paul Păcurar, i-a folosit pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Moga, Topală, Miclea, Căian, Fulea (mai jucând Hada, Droj, Brumaru și Boitoș). Trebuie specificat faptul că Tudor Topală, mijlocașul Sebeșului, a suferit o dublă fractură cu deplasare a antrebrațului stâng (fiind nevoie de o operație la Târgu Mureș).
Conjudețenele sunt vecine din ierarhie, CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Silviu Miron) fiind pe locul 4 (7 puncte, două succese, un egal, golaveraj 10-6), iar LPS Sebeș se clasează pe locul 5 (6 puncte, un succes, 3 egaluri, golaveraj 4-3).
Foto: Rareș Cîndescu
