Sport

FOTO | Ce echipă a câștigat faza județeană a Cupei „Nicolae Stanciu” la fotbal, competiție destinată elevilor: „O zi plină de emoție, fair-play și meciuri disputate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ce echipă a câștigat faza județeană a Cupei „Nicolae Stanciu” la fotbal, competiție destinată elevilor: „O zi plină de emoție, fair-play și meciuri disputate”

O zi plină de emoție, fair-play și meciuri disputate s-a încheiat cu desemnarea câștigătorilor Cupei „Nicolae Stanciu” la fotbal.

Clasamentul final a fost următorul:

Locul I – Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia

Locul II – Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

Locul III – Școala Gimnazială „Singidava” Cugir

Premii speciale:

Golgheter – Vlaicu Andreas (Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia)

Cel mai bun portar – Boța Ioan Paul (Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia)

Cel mai tehnic jucător – Cândroiu David (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș)

„Felicitări tuturor echipelor participante – Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș, Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos și LPS Alba Iulia – pentru implicare, spiritul de echipă și determinarea arătate pe teren!

Mulțumim SPORT ARENA și domnului Adorian Himcinschi pentru găzduirea fazei județene, doamnei asistent medical Luca Diana, arbitrilor Man Cristian, Vlad Robert, Ioșa Ariana și Sularea Alexandru, AJF Alba și domnului Mihai Țîra pentru sprijinul acordat.

Felicitări tuturor participanților și mult succes în competițiile viitoare!”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Alba.

sursa: Consiliul Județean Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

LIVE VIDEO | SC Popești-Leordeni – CSM Unirea Alba Iulia, finala de foc a barajului de promovare în Liga 2 de fotbal

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

6 iunie 2026

De

LIVE VIDEO | SC Popești-Leordeni – CSM Unirea Alba Iulia, finala de foc a barajului de promovare în Liga 2 de fotbal Stadionul „Inter Gaz” din Popești-Leordeni găzduiește, sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 17.30, una dintre cele mai importante partide ale finalului de sezon fotbalistic din România. SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba […]

Citește mai mult

Sport

Care este formula de echipă cu care CSM Unirea Alba Iulia abordează finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal: Meciul meciurilor pentru „alb-negri”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

6 iunie 2026

De

Care este formula de echipă cu care CSM Unirea Alba Iulia abordează finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal: Meciul meciurilor pentru „alb-negri” SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia se întâlnesc, sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 17.30, în județul Ilfov,  într-un meci cu miză uriașă, în care se decide ultima […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Superliga Alba, ultima etapă: Inter Unirea, clasare de poveste pe podium, după victorie în derby-ul orgoliilor cu CS Ocna Mureș

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

6 iunie 2026

De

Superliga Alba, ultima etapă: Inter Unirea, clasare de poveste pe podium, după victorie în derby-ul orgoliilor cu CS Ocna Mureș, scor 2-1 Superliga Alba, ultima etapă: Lupta pentru a treia treaptă a podiumului s-a dat între Inter Unirea și CS Ocna Mureș, cu derby direct, adjudecat de formația din Curbă. Citește și: SuperLiga Alba, ultima rundă: CS […]

Citește mai mult