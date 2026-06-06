FOTO | Ce echipă a câștigat faza județeană a Cupei „Nicolae Stanciu” la fotbal, competiție destinată elevilor: „O zi plină de emoție, fair-play și meciuri disputate”

Care este formula de echipă cu care CSM Unirea Alba Iulia abordează finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal: Meciul meciurilor pentru „alb-negri” SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia se întâlnesc, sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 17.30, în județul Ilfov, într-un meci cu miză uriașă, în care se decide ultima […]