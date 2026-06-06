Fostul premier Adrian Năstase: „România pare că se pregătește pentru Al Doilea Război Mondial”
Fostul premier Adrian Năstase: „România pare că se pregătește pentru Al Doilea Război Mondial”
Fostul premier Adrian Năstase a lansat într-o postare pe blogul personal critici dure la adresa deciziilor de înzestrare asumate prin programul SAFE, susținând că România investește în tehnică militară depășită, în loc să se concentreze pe tehnologii moderne de apărare.
Într-o postare publicată pe blogul său, Năstase afirmă că actuala strategie de achiziții militare „dă impresia că trăim într-un timp paralel”, în condițiile în care conflictele din proximitatea României sunt marcate de utilizarea dronelor, a sistemelor de război electronic și a armelor cu laser.
„Pare că ne pregătim să intrăm în Al Doilea Război Mondial. De atunci au trecut însă peste opt decenii”, a scris fostul premier, criticând accentul pus pe achiziția de tancuri și alte echipamente convenționale. Acesta consideră că investițiile ar trebui orientate într-o măsură mai mare către drone, sisteme anti-dronă, radare performante, arme cu laser și tehnologii de război electronic.
Năstase a oferit și un exemplu concret, referindu-se la un elicopter care a survolat recent zona de coastă a Constanței pentru monitorizarea dronelor ucrainene ajunse accidental în spațiul românesc. În opinia sa, o astfel de misiune ar fi putut fi realizată mult mai eficient cu ajutorul unei drone de tip Reaper.
Totodată, fostul premier a ridicat semne de întrebare cu privire la lipsa sprijinului acordat companiilor românești care au dezvoltat prototipuri de drone, apreciind că acestea ar trebui finanțate pentru a produce echipamente adaptate lecțiilor învățate din conflictele recente din Ucraina și Orientul Mijlociu.
Adrian Năstase a criticat și planurile privind utilizarea avioanelor F-16 și a rachetelor aer-aer costisitoare, susținând că resursele ar putea fi direcționate către dezvoltarea unor capacități militare inovatoare. În acest context, el a menționat și infrastructura de cercetare de la Măgurele, sugerând explorarea unor aplicații militare pentru tehnologia laser, după modelul unor state precum SUA, Marea Britanie sau China.
În concluzie, fostul premier consideră că fondurile alocate prin programul SAFE pentru susținerea industriei europene de apărare riscă să fie cheltuite ineficient prin achiziția unor sisteme de armament care aparțin unei generații tehnologice depășite.
„Cred că deciziile noastre de cheltuire a banilor SAFE, pentru a finanța industria de apărare europeană, cumpărând arme ale trecutului, reprezintă o eroare”, a conchis Adrian Năstase.
foto: Facebook / Adrian Năstase
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