Actualitate

Fostul premier Adrian Năstase: „România pare că se pregătește pentru Al Doilea Război Mondial”

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Fostul premier Adrian Năstase: „România pare că se pregătește pentru Al Doilea Război Mondial”

Fostul premier Adrian Năstase a lansat într-o postare pe blogul personal critici dure la adresa deciziilor de înzestrare asumate prin programul SAFE, susținând că România investește în tehnică militară depășită, în loc să se concentreze pe tehnologii moderne de apărare.

Într-o postare publicată pe blogul său, Năstase afirmă că actuala strategie de achiziții militare „dă impresia că trăim într-un timp paralel”, în condițiile în care conflictele din proximitatea României sunt marcate de utilizarea dronelor, a sistemelor de război electronic și a armelor cu laser.

„Pare că ne pregătim să intrăm în Al Doilea Război Mondial. De atunci au trecut însă peste opt decenii”, a scris fostul premier, criticând accentul pus pe achiziția de tancuri și alte echipamente convenționale. Acesta consideră că investițiile ar trebui orientate într-o măsură mai mare către drone, sisteme anti-dronă, radare performante, arme cu laser și tehnologii de război electronic.

Năstase a oferit și un exemplu concret, referindu-se la un elicopter care a survolat recent zona de coastă a Constanței pentru monitorizarea dronelor ucrainene ajunse accidental în spațiul românesc. În opinia sa, o astfel de misiune ar fi putut fi realizată mult mai eficient cu ajutorul unei drone de tip Reaper.

Totodată, fostul premier a ridicat semne de întrebare cu privire la lipsa sprijinului acordat companiilor românești care au dezvoltat prototipuri de drone, apreciind că acestea ar trebui finanțate pentru a produce echipamente adaptate lecțiilor învățate din conflictele recente din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Adrian Năstase a criticat și planurile privind utilizarea avioanelor F-16 și a rachetelor aer-aer costisitoare, susținând că resursele ar putea fi direcționate către dezvoltarea unor capacități militare inovatoare. În acest context, el a menționat și infrastructura de cercetare de la Măgurele, sugerând explorarea unor aplicații militare pentru tehnologia laser, după modelul unor state precum SUA, Marea Britanie sau China.

În concluzie, fostul premier consideră că fondurile alocate prin programul SAFE pentru susținerea industriei europene de apărare riscă să fie cheltuite ineficient prin achiziția unor sisteme de armament care aparțin unei generații tehnologice depășite.

„Cred că deciziile noastre de cheltuire a banilor SAFE, pentru a finanța industria de apărare europeană, cumpărând arme ale trecutului, reprezintă o eroare”, a conchis Adrian Năstase.

foto: Facebook / Adrian Năstase

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

FOTO | Ilie Bolojan în vizită la Mintia: „România are nevoie de investiții serioase în energie”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

6 iunie 2026

De

Ilie Bolojan în vizită la Mintia: „România are nevoie de investiții serioase în energie” Premierul Ilie Bolojan a fost, sâmbătă, 6 iunie 2026, în vizită la Mintia, unde se construiește una dintre cele mai importante investiții energetice ale României din ultimii ani. „Pe locul fostei termocentrale pe cărbune prinde contur o nouă centrală pe gaz […]

Citește mai mult

Actualitate

6-7 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și creșterilor de debite

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

6 iunie 2026

De

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și creșterilor de debite Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică de tip Cod Galben, valabilă în intervalul 6 iunie 2026, ora 12:00 – 7 iunie 2026, ora 12:00, pentru mai multe bazine hidrografice din […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Miel, salvat de pompieri dintr-o zonă greu accesibilă de chei montane

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 iunie 2026

De

Miel, salvat de pompieri dintr-o zonă greu accesibilă de chei montane Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, pe parcursul serii trecute, pentru a salva un miel dintr-o zonă greu accesibilă în Cheile Turenilor. Animalul a fost văzut întâmplător de o familie, care a ales să meargă în Chei pentru a-și face fotografii, profitând de […]

Citește mai mult