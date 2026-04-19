FOTO: LPS CSU Alba Iulia, locul 8 la turneul final Under 15 la baschet feminin! Karina Onea, principala realizatoare a formației conduse de Valentin Urian

LPS CSU Alba Iulia, locul 8 la turneul final Under 15 la baschet feminin! Karina Onea, principala realizatoare a formației conduse de Valentin Urian

LPS CSU Alba Iulia a terminat pe locul 8 la turneul final Under 15 la baschet feminin, echipa pregătită de Valentin Urian meritând aprecieri pentru accederea între cele mai bune 8 echipe din țară la această categorie de vârstă.

În plus, s-a remarcat Karina Onea, principala coșgheteră a formației din Cetatea Marii Uniri, cu o medie de peste 17 puncte/meci, mai bine de o treime din reușitele propriei echipe.

Formația Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a fost la un mic pas de o calificare remarcabilă în semifinale, fiind învinsă în meciul decisiv, în prelungiri, de LPS Galați, după ce a condus în majoritatea timpului. Avem parte de o nouă generație promitățoare pentru sportul sub panou, majoritatea echipierelor fiind angrenate pe 3 planuri, campionatul Under 15, campionatul Under 16 și ONSS (calificare la turneul final)

La competiția națională disputată la București, LPS CSU Alba Iulia a făcut parte din Grupa A2, unde a înregistrat, o victorie și două înfrângeri, după cum urmează:

*41-56 cu Crișul Oradea (care a jucat finala mare), Karina Onea – 18 puncte;

*57-54 cu Genial Baschet 22 București (Karina Onea – 18 puncte) și 42-44 cu LPS Galați (Karina Onea – 17 puncte), oponenta disputând finala mică.

A urmat prima confruntare, pentru locurile 5-8, cu MP Sport Timișoara, înfrângere cu 35-45, cu Karina Onea trecându-și în drept alte 16 puncte;. În ultima zi, o nouă întâlnire, pentru locurile 7-8, cu oponenta din grupă, Genial Baschet 22 București, care și-a luat revanșa și s-a impus, scor 37-49 (Karina Onea – 8 puncte).

„Din păcate am terminat pe locul 8, au fost diferențe destul de mici, ceea ce demonstrează nivelul bun la această categorie de vârstă. Practic, puteam să încheiem turneul oriunde în clasamentul final, iar rezultatele obținute reflectă mai degrabă detalii fine și mici momente decisive decât o diferență clară de valoare. Cel mai elocvent exemplu a fost meciul decisiv cu LPS Galați, pe care l-am pierdut în prelungiri, fiind la doar o secundă distanță de calificarea în semifinale. Asta demonstrează perfect parcursul nostru: o echipă competitivă, care a luptat până în ultimul moment și care a fost foarte aproape de o clasare mult mai bună”, a punctat antrenorul Valentin Urian.

Efectivul condus de antrenorul Valentin Urian este compus din Maria Nichimiș, Karina Maria Onea, Gabriela Elena Banabic, Ana Damian, Ingrid Baicon-Ciban, Daria Andreea Popa, Carla Andrea Alexandru, Delia Mărcuș, Sofia Irina Cârja, Maya Ioana Niga, Antonia Zamura, Cristina Maria Cioara.

Pentru LPS CSU Alba Iulia urmează turnee la Under 16 (semifinal și final), etapa finală ONSS gimnaziu și Cupa „Nicușor Marcu

