ITM Alba: AMENZI de 10.000 de lei și 19 avertismente date firmelor din județ, în perioada 2 – 5 iunie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 10.000 de lei și 19 avertismente date firmelor din județ, în perioada 2 – 5 iunie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
În perioada 2 – 5 iunie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei și au acordat 19 de avertismente în urma controalelor efectuate.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute de ITM Alba în perioada 2 – 5 iunie 2026
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 02.06.2026-05.06.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
- Total unităţi controlate: 25
- Nr. de salariați ai angajatorilor controlați:1633
- – femei : 832
- Număr deficienţe constatate:56
- Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor: 6
- – 2 amenzi- 6000 lei
- – 4 avertismente
Principalele deficienţe constatate în controale :
- angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru;
- primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
- contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
- nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
- neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
- neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
- nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
- dosarele personale sunt incomplete;
- nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
- nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
- contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
- Nr. total unităţi controlate:10
- Număr deficienţe constatate:16
- Număr de măsuri dispuse: 16
- Angajatori sancționați:10
- Nr. sancţiuni aplicate :16
- – 1 amendă – 4000 lei
- – 15 avertismente
Principalele deficienţe stabilite în controale :
- Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
- Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
- Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
- Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
- Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
- Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Bărbat din Zlatna, REȚINUT după ce s-a răsturnat cu mașina: Era BĂUT la momentul accidentului. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Zlatna, REȚINUT după ce s-a răsturnat cu mașina: Era BĂUT la momentul accidentului. Ce alcoolemie avea Un bărbat de 35 de ani, din Zlatna, a fost reținut de polițiști după ce, pe varianta ocolitoare a orașului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma verificărilor, […]
VIDEO | Inconștiență la Sebeș: Un bărbat a ajuns cu mașina într-un gard după ce a condus băut și fără carnet. A fost reținut de polițiști
Inconștiență la Sebeș: Un bărbat a ajuns cu mașina într-un gard după ce a condus băut și fără carnet. A fost reținut de polițiști Un bărbat, de 49 de ani, din Sebeș, a provocat un accident rutier atunci când, pe strada Pădurenilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat într-un gard. […]
ACCIDENT în Alba Iulia: Motociclist de 69 de ani rănit, după ce a fost lovit de o mașină pe șoseaua de centură, la intersecția cu strada Mărășești
ACCIDENT în Alba Iulia: Motociclist de 69 de ani rănit, după ce a fost lovit de o mașină pe șoseaua de centură, la intersecția cu strada Mărășești Un accident rutier a avut loc duminică pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. Un motociclist de 69 de ani a fost rănit după ce a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Surse: Noul Guvern condus de Eugen Tomac ar putea avea doi vicepremieri. Mai multe nume sunt luate în calcul pentru portofoliile-cheie
Surse: Noul Guvern condus de Eugen Tomac ar putea avea doi vicepremieri. Mai multe nume sunt luate în calcul pentru...
Șofer de 33 de ani, din Alba, implicat într-un accident în Sibiu: O șoferiță însărcinată a lovit mașina care circula în fața sa și a proiectat-o într-o a treia
Șofer de 33 de ani, din Alba, implicat într-un accident în Sibiu: O șoferiță însărcinată a lovit mașina care circula...
Știrea Zilei
VIDEO | Parcul Arini din Sebeș va fi transformat radical. Investiții de peste 25 de milioane de lei pentru 10 hectare de spații verzi și agrement. Primar: „Va deveni principalul punct de atracție pentru petrecerea timpului liber”
Parcul Arini din Sebeș va fi transformat radical. Investiții de peste 25 de milioane de lei pentru 10 hectare de spații...
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat a murit în zona Parcului Industrial. Soția sa a anunțat salvatorii
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat a murit în zona Parcului Industrial. Soția sa a anunțat salvatorii Un bărbat de 75...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 10.000 de lei și 19 avertismente date firmelor din județ, în perioada 2 – 5 iunie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 10.000 de lei și 19 avertismente date firmelor din județ, în perioada 2 – 5 iunie...
VIDEO | Bărbat din Zlatna, REȚINUT după ce s-a răsturnat cu mașina: Era BĂUT la momentul accidentului. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Zlatna, REȚINUT după ce s-a răsturnat cu mașina: Era BĂUT la momentul accidentului. Ce alcoolemie avea Un bărbat...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Tineretul Social Democrat Alba și-a ales noua conducere. Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
Tineretul Social Democrat Alba și-a ales noua conducere. Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Tineretul Social Democrat (TSD) Alba și-a...
Comunicat | O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Ieri a fost un moment de viitor, o...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...